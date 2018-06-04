上週外資在集中市場賣超197.28億元，賣超新光金8.92萬張最多，另買超群創2.61萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2018/5/28~2018/6/1）外資在集中市場總買進金額為2,259.35億元，總賣出金額為2,456.63億元，賣超為197.28億元，另統計自2018年年初至6月1日止，外資總買進金額為3兆3,486.98億元，總賣出金額為3兆5,258.04億元，累計賣超為1,771.06億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆1,004.56億元新台幣，占全體上市股票市值的40.10%，較5月25日的13兆1,798.99億元新台幣，減少794.43億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進108,712千股，賣出82,623千股，買超26,089千股。

第二名：台泥：買進60,200千股，賣出35,267千股，買超24,933千股。

第三名：聯電：買進189,433千股，賣出167,107千股，買超22,326千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進56,705千股，賣出145,943千股，賣超89,238千股。

第二名：兆豐金：買進53,123千股，賣出106,082千股，賣超52,959千股。

第三名：亞太電：買進167,158千股，賣出212,999千股，賣超45,841千股。