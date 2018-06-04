臺灣集中保管結算所將發表通過國際驗證企業任(CSR)報告書

集保結算所2017企業社會責任(CSR)報告書於日前接受國際知名驗證機構立恩威國際驗證公司依據DNV GL VeriSustain Protocol及AA1000 保證標準進行驗證，並順利獲得驗證通過，即將發表我國證券暨期貨周邊單位第一本經國際驗證通過的企業社會責任(CSR)報告書，這是台灣證券暨期貨周邊單位第一本經國際驗證通過的企業社會責任報告書。

集保結算所林修銘董事長表示，善盡企業社會責任是全球普世價值，廣受各國政府重視及企業認同，集保結算所長期秉持市場永續發展的目標，及取之社會、回饋社會的理念，積極投入社會公益活動，推廣金融知識教育與環境保護，以實際行動落實企業關懷理念及實踐社會責任，並透過本業推動與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結，落實SDGs 17項目標中所對應的13項目標。

他指出，近年來集保所更積極進行數位轉型，用創新思維貫徹平台理念，大連結各平台業者、資通訊業者及金融科技業者，也從傳統的B2B業務，跨足提供多元的B2C服務，包括「集保e存摺」、「股東e票通」與「基富通證券」等金融科技應用。

另為使業務及經營策略能與CSR緊密結合，並讓主管機關、股東及參加人等重要利害關係人能充分瞭解集保結算所永續經營發展的理念，特別委請安永聯合會計師事務所擔任輔導機構，並委請國際知名驗證機構立恩威國際驗證公司辦理CSR報告書認證作業。

林修銘董事長表示，集保結算所發行的第一本CSR報告書，已順利獲得國際知名驗證機構立恩威國際驗證公司驗證通過，預計於集保結算所股東常會發表，發送予股東、參加人等利害關係人，為我國證券暨期貨周邊單位第一本經國際驗證通過的CSR報告書，深具意義，集保結算所未來仍將持續以實際行動落實企業關懷理念及實踐社會責任，追求美好社會的具體展現，希冀能為社會注入向上向善的提升能量。