臺灣集中保管結算所提供投資人多元、迅速之查詢服務

集保結算所在國內資本市場因辦理有價證券及短期票券之集中保管、帳簿劃撥等業務，因此，持有投資人集中保管標的之完整資料，近年來，因應政府機關及投資人需求，亦提供相關之查詢服務，備受好評。投資人之投資標的日益多元，包括股票、債券、基金、黃金現貨等，若逐一向開戶之證券商或投信公司查詢其所投資之標的種類及數量，相當的耗時與不便，尤其，遇到繼承人要查詢過世親人的投資資料時，往往連被繼承人開戶之證券商都無從得知，因此，近年來透過集保結算所查詢之人數，有逐年上升之趨勢。

考量查詢效率與投資人需求，集保結算所已提供多元化的查詢管道，務使查詢服務達到快速、便捷及資料完整之效益。如果投資人已知往來證券商，即可透過網際網路及語音系統、集保結算所App等方式辦理；如果投資人不知往來證券商，則可透過書面查詢或網際網路查詢方式直接向集保結算所辦理，同時即可查得各類投資標的歸戶後之資料，或者一段期間內之異動資料。

集保結算所因應網際網路之便利性及數位化之潮流，已於106年底完成建置「投資人集保資料查詢系統」，投資人只要具備自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、證券暨期貨共用憑證或工商憑證等任一憑證，即可經由網際網路連結至「投資人集保資料查詢系統」(網址https://investor.tdcc.com.tw/QDSI/)辦理查詢，完全不受時間、空間之限制，投資人亦可查知查詢案件目前辦理之進度。