臺灣集中保管結算所防制洗錢名單資料庫，協助客戶審查作業

因應亞太洗錢防制組織(APG)將對我國進行第三輪實地評鑑，協助政府建構符合國際標準的防制洗錢名單查詢資料庫，集保結算所建置之防制洗錢及打擊資恐查詢系統，自105年4月1日上線以來，目前已有1,251家金融機構加入使用；非金融事業更高達5,051家。原本僅開放予集保結算所參加人如證券商、票券商、期貨商、證金事業、投信（顧）公司等使用，但為配合法務部資源共享政策，自106年起已陸續開放予洗錢防制法規範應辦理洗錢防制作業之其他金融及指定之非金融事業使用，例如信用合作社、保險業、信用卡公司、融資性租賃公司、電子票證、電子支付等金融機構，及律師、會計師、地政士、銀樓業等非金融事業或人員。

集保結算所目前之防制洗錢名單資料庫內容，經擴充後已含各類名單兩百餘萬筆，其中中文資料約四萬多筆，使用單位可線上即時查詢系統提供之制裁名單（黑名單）、國內外擔任重要政治人物職務人士(PEPs)及其家屬及親密關係人(RCAs)及負面新聞等資料，自106年11月20日擴大開放使用單位範圍後，截至今(107)年4月底止，累積之線上即時查詢筆數已達105餘萬筆。

除防制洗錢名單資料庫之充實外，為方便各類型使用單位使用，集保結算所亦調整原憑證登入之使用方式，改以帳號密碼方式登入，免除部分金融機構及非金融事業或人員無適當憑證可使用之困難。此外，集保結算所針對原使用之參加人，更主動將其客戶資料與系統名單資料庫進行全面比對，及每周就新開戶之客戶名單，或系統名單資料庫之異動資料定期進行交叉比對，提供使用之參加人全面性的服務。另考量其他使用單位全面或定期比對之需求，再增加整批上傳功能，使用單位可依其實際需要上傳一定筆數之客戶資料進行比對，大幅節省其逐筆輸入之作業時間。

集保結算所林修銘董事長表示，由集保結算所來整合提供市場服務，建置一套標準化的防制洗錢名單資料庫暨比對查詢系統，不僅解決使用單位需各自投入成本建立資料庫系統之問題，同時也方便各使用單位在洗錢防制相關法令上之遵循，符合主管機關的要求。