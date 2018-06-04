球迷力挺 「富邦悍將悠遊聯名卡」不到3個月發卡量突破5萬卡

台北富邦銀行「富邦悍將悠遊聯名卡」傳捷報！自今年3月5日推出迄今，短短不到3個月，發卡量已突破5萬卡，成為市場上職棒聯名卡中竄起速度最快的一張卡片！北富銀表示，「富邦悍將悠遊聯名卡」發行以來，收到許多球迷的熱烈反應，大讚卡友優惠對於球迷來說超有感，而且卡片質感爆棚，許多球迷拿到聯名卡後第一件事是拍照上傳IG或Facebook，成為悍將球迷專屬時尚配件！

北富銀表示，「富邦悍將悠遊聯名卡」市場反應超乎預期，除了發卡量成長速度驚人外，由消費軌跡也發現，卡友對這張聯名卡的忠誠度很高，不論食衣住行育樂都喜歡用這張卡消費。由卡友回應反饋發現，「刷卡買票有5折超殺優惠」、「卡片很帥拿出來很有面子」、「刷卡累積的點數可以換簽名球(我拿到林哲瑄的耶)」，甚至有卡友說「哥刷的是愛」，顯見卡友不僅對這張卡的優惠權益超有感，且具高度的認同感。

北富銀表示，在設計此聯名卡的優惠時，就已經先深入了解過球迷族群的喜好，因此「富邦悍將悠遊聯名卡」提供卡友的優惠全數專攻球迷的喜好與需求，不僅獨家提供「富邦悍將主場內野票5折起優惠」，球迷平日看富邦悍將主場球賽門票只要175元，還有「新戶享與球員同款富邦悍將行李箱」、「觀看主場球賽搭捷運回程100%補貼」、「悍將官方商品95折」、「VIP室觀賽權」多項專屬優惠，還有年輕卡友最愛的「金色三麥啤酒買一送一」與「美麗華影城平日享NT$260優惠價」等，甫一推出就受到球迷熱烈支持。

北富銀同時指出，「富邦悍將悠遊聯名卡」卡友的消費實力不容小覷，以這張聯名卡七大優惠中的「VIP室觀賽」來說，每月消費前5名的卡友可攜伴進入VIP貴賓室觀賽，統計卡片推出迄今每月符合資格的5位卡友，其每月平均刷卡總額為本行信用卡持卡人平均月消費金額的25倍，數字相當可觀！北富銀預期，未來在卡友優惠權益持續擴增下，卡片的發卡量、消費金額將穩步成長。

此外，「富邦悍將悠遊聯名卡」的卡面設計也大獲卡友好評，北富銀表示，卡面設計大量運用富邦悍將球隊元素，簡約且耐看，且不同於市面上一般信用卡，銀行Logo與卡號改放在卡片背面，卡片側邊並以悍將藍封邊，質感不同於市面上其他聯名卡。也因為卡號等個人隱私資訊在卡片背面，讓球迷們更放心在社群媒體上把「富邦悍將悠遊聯名卡」當成專屬標示，是球場等拍照打卡最佳小道具！

「富邦悍將悠遊聯名卡」提供多樣化簡易申辦方式，再也不用擔心「辦卡就像打怪破關」，即使是新戶也可以使用他行信用卡驗證機制「以卡辦卡」或透過自然人憑證驗證機制辦卡，或是您為北富既有客戶可以使用手邊信用卡或貸款身分驗證辦卡，只要在線上完成「身分驗證」、「填寫資料」、「上傳文件」三步驟，資料不用印出再簽名，最快3分鐘內就能線上搞定辦卡手續，無需再跑銀行或郵局寄件。用網路代替馬路，提供卡友更棒的申辦體驗。不是新戶卻想要拿到富邦悍將與球員同款的行李箱嗎？6/30前推薦三位新戶朋友申辦富邦悍將悠遊聯名卡，核卡後除了朋友有機會拿行李箱外，推薦人也可以立即獲得！