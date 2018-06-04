「衣」起保育穿山甲　北市動物園與法童裝合作推系列商品

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）半年前一隻穿山甲寶寶在眾所期待下加入了台北動物園的大家庭，如今已經是隻活潑的小穿山甲了，還吸引法商前來加入保育行列。

台北市立動物園今(4)日表示，由於穿山甲媽媽「芎梧」首次生產、缺乏育幼經驗，經保育員和獸醫討論後，決定改為人工哺育，如今穿山甲寶寶「梧空」已有6個多月大。

台北市立動物園說，梧空的生理與行為都發展良好，牠已經能夠攀爬活動場的棲架，對人工飼糧一吃就上口，如今到了斷奶期，對人工飼糧的喜愛程度跟對蟻窩不相上下的牠，已順利轉換食性，此舉讓日夜守獲的保育員感到無比欣慰！

台北市立動物園補充，梧空體重從出生時的108公克，增長到1,850公克，目前已住進專屬的小套房，與其他的穿山甲比鄰而居，生活型態和成年穿山甲也越來越像，活動時間集中在上半夜，一天約活動4~6小時，白天幾乎都在睡。接下來，就等梧空順利「轉」大人，找女朋友繁衍下一代，幫忙拓展穿山甲域外安全族群了。

然而穿山甲屬依野生動物保育法公告之保育類野生動物，近年因亞洲、非洲地區盜獵嚴重，威脅野外族群的生存，自2016年10月5日起，華盛頓公約(CITES)第17屆締約國大會決議將全球穿山甲屬8種類由附錄II提升為附錄I，禁止野生個體的國際貿易，強化對穿山甲的保護。

台北市立動物園長期支持台灣穿山甲研究，從救傷、復健、醫療到飼育照顧等知識的增進及累積皆不遺餘力，這些努力及成果打動了遠在法國的童裝品牌Coq En Pâte Éditions的注意。

為了推廣穿山甲保育，讓更多孩子認識這個獨特的生物，這家長期以保育動物為主角的童裝公司自今年起加入動物認養的行列，並聯手英國設計品牌mibo，以穿山甲台灣特有亞種為原型設計台灣穿山甲系列（Formosan Pangolin）。

全系列產品使用有機棉及環保染劑，符合GOTS全球國際有機紡織品標準，預計今年將在台首賣，並於2019年展開全球販售。該法國公司將連續3年提供穿山甲系列全球銷售額5%捐入台北市立動物園動物認養專戶作為穿山甲保育。

法國童裝公司於今年開始加入動物認養的行列，並聯手英國設計品牌mibo，以穿山甲台灣特有亞種為原型設計台灣穿山甲系列（Formosan Pangolin）。（照片由台北市立動物園提供）