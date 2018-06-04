紀念六四29週年　台日出版新書《天安門殺戮》•《八九六四》

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）今天是中國「 六四天安門事件」29周年的日子。1989年6月4日，北京天安門廣場無情血腥的殺戮，讓中國民主的曙光瞬間消失！許多人對自由中國的夢想，更是瞬間幻滅！

台灣台中白象文化公司6月新出版的《天安門殺戮》一書，匯集美國《紐約時報》、《時代》雜誌、《新聞周刊》、英國《每日郵報》、法國《巴黎競賽》、香港《明報月刊》、《蘋果日報》等媒體的報導，及眾多知名攝影師冒著生命危險拍攝的畫面，展示和平請願學生一腔赤誠的愛國之心和清白無辜，及中共交替使用宮廷政變和軍事政變，維繫政權的邪惡和嚴重的軍事罪行。

白象公司在新書介紹指出，天安門殺戮是永遠存在的事實，人們必須不斷回望如此大規模的殘暴軍事犯罪，一遍又一遍不斷講述和重新發現它，以企望世人不可忘記這個慘痛的歷史，並提醒眾人切莫讓各種形式的軍事共產主義借屍還魂！

《天安門殺戮》收集珍貴報導圖像，並有首次曝光的軍方機密資料，書封由已故中共總書記趙紫陽的秘書鮑彤題字。

日本作家安田峰俊耗時4年採訪整理，今年5月底在日本出版講述天安門事件親歷者故事的著作《八九六四》。中央社

另一方面，日本作家安田峰俊，5月底在日本出版講述「天安門事件」親歷者故事的著作《八九六四》。他受訪時表示，中國管控自由越來越嚴，今後很難再做此類採訪，因此希望這本書能在中文地區翻譯出版。



美國之音中文網2日報導，《八九六四》這本書匯集在中國、香港、台灣、日本採訪的22名中國人與日本人的說法，他們大部分是親歷八九學運的人。為免被中國政府迫害，受訪者大多匿名。



報導引述安田峰俊表示，他從2011年開始採訪，花了4年時間採訪60多人，最後篩選出22人的描述。



他在這段過程中與中國人對話發現，「除了八九學運那一代人以外，幾乎沒人積極思考中國民主化，年輕人和農村的人說信賴中共領導人習近平體制的還不少。」



安田峰俊指出，中國不民主，但「成功地做了強國」，GDP成長是日本的幾倍，在國際社會和經濟上的存在感都明顯超越日本。國民生活雖不能說全民富裕，但可見明顯改善和進步。



他表示，自己作為民主國家的日本人，很想知道為什麼中國沒有民主化的必要、為什麼中國不民主也能贏日本、為什麼「八九六四」以後，中國沒發生本該是正確的民主化運動。



中央社報導指出，安田峰俊也提到，中國管控自由越來越嚴，全球監視鏡頭7成集中在中國，而且還有先進的臉部識別、監聽保存技術等，今後很難再做類似的採訪，因此希望這本書能在中文地區翻譯出版。