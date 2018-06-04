六四發文向中國網友喊話　蔡英文：民主使臺灣人享有自由

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）今（4）日適逢中國六四天安門事件29週年，總統蔡英文午間在臉書（facebook）上用簡體字發文，向時常「翻牆」到她臉書專頁留言的中國網友談臺灣推動民主政治改革及轉型正義的經驗，並呼籲北京當局正視六四事件國家暴力的歷史。

蔡總統表示，她臉書專頁上的各種動態就如同臺灣民主政治的縮影，有批評的聲音，也有打氣的聲音，「在臺灣，我們沒有敏感詞，不做網絡審查，當然更不必翻牆。這是我們的生活方式，也是因為這裡已經建立了一套容許這種生活方式的民主制度。」

蔡總統提及，1989年中國統治當局出動軍隊、坦克車，以及槍砲，鎮壓天安門廣場上的學生與人民，並說成是政府平息暴亂的事件，然而幾十年來，中國社會卻始終沒有走出這場歷史悲劇的陰霾。

蔡總統指出，臺灣也曾歷經二二八事件、美麗島事件，這些事件過去也曾被統治當局說成是暴亂事件，「但因為這些事件所醞釀、累積及動員出的社會能量，驅動了臺灣民主政治的改革及全面的民主化。」

蔡總統續指，臺灣最近還成立了促進轉型正義委員會，委員會成員將調查並檢討威權時期國家在人權上所犯的錯誤，旨在追求歷史事件的真相、撫平社會傷痕、化解對立，進而鞏固臺灣的民主制度。

蔡總統提及，「就跟臺灣推動民主政治改革及轉型正義是一樣的道理，我由衷相信，如果北京當局可以正視六四事件，承認這個事件國家暴力的本質，六四不幸的歷史將會轉化成中國邁向自由民主的基石。」

最後，蔡總統表示，「我期待，有一天中國網民不用翻牆就可以自由瀏覽我的臉書。我期待，兩岸可以共享自由和民主的普世價值，讓兩岸人民有更大的空間，互相理解和合作。這是兩岸政府可以共同努力的目標。」