【最新】F-16戰機失聯　新北五分山疑發現殘骸

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）花蓮基地一架F-16單座戰機，下午1時43分由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓時，光點在基隆暖暖粗坑山區消失。中央社引述軍方人士指出，在海拔約757公尺的新北五分山登山步道21公里處，疑發現殘骸。

報導指出，由吳彥霆少校飛行官駕駛的F-16單座戰機今(4)日失聯，已啟動搜救機制全力搜尋。吳彥霆5年前駕駛單座F-16戰機，也曾因機械因素失事獲救，軍中長官形容吳彥霆「沉著」，講話有條理。

報導也引述新北市消防局表示，1名登山客報案指位於五分山登山步道21公里處，約在瑞芳區滴水仔路29號，發現疑似殘骸，正確認中。



基隆市消防局救災指揮科說，下午2時39分獲報後，已派暖暖分隊1車3人，前往新北市瑞芳區粗坑口路附近搜山，另外，新北市消防局第六大隊也調派瑞亭分隊，入山搜索。

空軍司令部今(4)日稍早表示，本屬花蓮基地乙架F-16單座戰機(機號6685號)，1309時由吳姓少校飛行官於北部空域執行演訓任務，1343時光點消失，空軍已啟動搜救機制全力搜尋。

國防部今(4)日指出，空軍花蓮基地一架F-16(編號6685) 1309時，由吳姓少校飛行官於北部空域執行演訓任務，1343時於基隆粗坑附近山區光點消失。

國防部進一步表示，國防部長、參謀總長隨即分別進駐聯合作戰指揮中心及空作部指揮中心，立即下令啟動救援機制。分別實施陸、空緊急搜索救援。另外並指派國防部總督察長室及空軍司令部，組成專案小組查明原因，並要求強化演訓安全。

上圖為F-16同型機。中央社檔案照片