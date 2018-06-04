強化台歐盟創新  政院盼儘早啟動「雙邊投資協定」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）由歐盟執委會、經濟部國貿局與歐洲經貿網(EEN)主辦的「歐盟創新週」今(4)日在台北盛大揭幕。歐盟成長總署副總署長Antti Peltomäki表示，有許多來自台灣的資金投資在歐洲私人企業，歐盟創新週將藉這次活動，邀請更多台灣企業到歐洲市場尋找發展機會。

▲歐盟成長總署副總署長Antti Peltomäki。(照片由台灣英文新聞提供)

歐盟成長總署副總署長Peltomäki接著說，無論是中小企業或全球龍頭，都一樣要面對永續性問題，從中找到方法將挑戰轉變為機會，相信能讓企業基礎更加穩健，光是去年一年，台歐盟的雙邊貿易額就成長約10%。

行政院副院長施俊吉致詞時表示，歐商對台投資顯著增加，近兩年投資達106億美元，占歐盟過去對台灣投資總額的四分之一，亦就是447億美元。台歐盟雙方合作及投資愈來愈密切，期盼儘早啟動「雙邊投資協定（BIA）」談判，為台歐企業提供更多保障。

▲行政院副院長施俊吉。(照片由台灣英文新聞提供)

施俊吉說，近來國內經濟指標持續好轉，去（2017）年台灣經濟成長率為2.86%、出口成長13.2%，創6年來最大增幅，今年第1季出口較去年同期擴增10.6%，整體經濟呈現穩健成長趨勢。

施俊吉接著說，根據2017-2018年「世界經濟論壇」（WEF）的全球競爭力報告，台灣在「創新能量」項目評比在亞太地區排名第3，「產業聚落發展」評比更居全球第2，顯示台灣擁有豐沛研發實力。

施俊吉指出，為擴大國內投資，賴清德院長特別召開「加速投資台灣專案會議」，積極排除投資障礙、鬆綁法規，並提出各項行動方案，營造友善經商環境。今（2018）年更將在林口世大運選手村打造國際創業聚落，提供新創事業多元創新的實證場域。

▲經濟部長沈榮津。(照片由台灣英文新聞提供)

經濟部長沈榮津表示，台灣與歐盟多年來互為密切策略伙伴，在經貿方面已經發展出非常活躍跟深度的互惠關係，歐盟是台灣第5大貿易夥夥伴，也是最大外資來源。

沈榮津說，台歐盟的雙邊產業的合作相當的熱絡，歐盟是創新科技跟永續概念的領先者、台灣則是善於生產與製造，雙方是最佳的夥伴關係。歐盟創新週為台歐盟搭建起橋樑，促成雙方業界建立更緊密的夥伴關係。

他透露，在綠能科技方面，台灣具備風場條件，吸引了丹麥、德國等歐商投入開發，不久前台灣離岸風場的遴選公布，獲選的業者都是歐商的朋友；因此，期待台歐盟能夠一起來建構整個風電產業的供應鏈，並以台灣作為離岸風電產業技術的亞洲基地。

由歐盟執委會副總署長Antti Peltomäki率領來自歐盟16國不同會員國和18個產業聚落代表及官員，合計超過百人的歐盟訪問團將參與為期5天的「歐盟創新週」。

自6月4日到8日，包括循環經濟、智慧製造、智慧運輸、風能、行動5G、醫療器材、以及展望2020計畫(Horizon 2020)共7項主題等一系列與創新相關的研討會將在台北舉辦，預計吸引逾2,000人參加。