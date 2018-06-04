蔡英文：臺美密切溝通　創互惠雙贏合作

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（4）日接見智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）訪問團時表示，未來將與美國政府保持密切溝通，擴大臺美互惠雙贏的合作。

新美國安全中心新任執行長維多利亞．盧嵐（Victoria Nuland）週一上午率「下一世代國安領袖計畫」（NextGen）訪團至總統府晉見蔡總統，總統於致詞時表示，美國是臺灣最重要的戰略和經貿夥伴，在安全、經濟、以及文化等各領域，都有非常密切的合作。

針對美國行政部門和國會大力支持臺灣的國際參與，蔡總統提及，臺美關係享有美國跨黨派的強勁支持，「未來我們將與美國政府保持密切溝通，一起擴大臺美互惠雙贏的合作」。

蔡總統也重申穩健的臺美關係是印太區域繁榮發展的重要基石的說法，且指出美國國務院也不止一次提到，臺灣是美國的重要合作夥伴、一個成功的民主故事，對世界具有正面力量。

此外，蔡總統提到，過去兩年來，臺美關係持續朝正面發展，包括美國宣布新一批對臺軍售案、重申《臺灣關係法》的安全承諾，以及批准美國國防廠商對臺灣潛艦國造案的行銷許可等，皆是以實際行動來展現對臺灣的支持，以及維護臺海和平。

提及新美國安全中心，蔡總統表示，該中心不僅致力於國安領域的研究，也創辦「下一世代國安領袖計畫」，來培養新世代的國安專業人才，因此她期待，透過訪賓對臺灣的認識和了解，延續臺美世代之間的交流。