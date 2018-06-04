霸氣！義美高志明  喊加購百公噸香蕉

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）農委會今(4)日舉行記者會，說明解決香蕉、鳳梨的產銷問題，而義美食品總經理高志明當場也宣布原本以16.5元採購100公噸5級或6級熟的香蕉，再加購4級熟的香蕉100公噸，協助解決香蕉價格低迷狀況，為台灣農民盡一點力量。

行政院農業委員會邀集義美食品公司、蕉農代表等，共同出席「重要農產品價格穩定措施進度說明」記者會，義美食品公司總經理高志明會上表示，繼上週宣布購買100公噸第五、六級香蕉後，今日再加購100公噸第四級香蕉與鮮果的部分，不只是義美公司，連同關係企業也一起加入協助台灣農民。

農委會副主委陳吉仲表示，今年的香蕉的栽種面積約1.5萬公頃，比去年微幅度的減少，總產量19萬公噸甚至還比去年減少了1%，但實際價格仍處於較低迷的狀態，雖然上星期農委會已經宣布要提供逾7,000公噸產銷調節方案，不管是透過大型賣場、外銷還是加工，很明顯力道不夠，因此自今天起會設定明確目標來解決蕉農的問題。

陳吉仲補充道，目前香蕉產地價格為每公斤6元，外銷的價格為每公斤13~24元左右，根據過去六年的統計價格都是偏高，唯有今年稍微偏低。

上周宣布收購百噸香蕉的義美食品總經理高志明受邀出席今日記者會，他表示，去(2017)年公司在高雄旗山宣布購買60公噸的香蕉後，過了一週要再加購就買不到原收購價的香蕉，高出我們的期望價格以上，因此才改買蘿蔔葉。

高志明指出，只要義美能幫的上忙的部份，願意盡量去做。有媒體詢問，採購這200公噸的香蕉是否是要結合自己的產品並推出新系列商品？高志明回應，當務之急是解決蕉農產量過盛的問題，因此先以每公斤16.5元（箱裝）購入放入冷凍庫保存，再進行高附加價值的產品研發，因此會需要一點時間。他並呼籲，希望今日與會的媒體能夠透過新聞報導的方式，給予蕉農足夠的幫助，解決香蕉過盛的問題。

農委會說明，今年春夏蕉種植面積雖未較去年增加，但受氣候炎熱影響，各項夏季水果應市，造成香蕉價格直落，該會早於4月起即擬妥各項措施，並落實推動，包括洽請超市量販店擴大行銷4,000公噸，輔導外銷500公噸，鼓勵企業團購及農民市集等多元行銷610公噸，並公告收購加工350公噸。

農委會補充，第一階段目標量為5,460公噸。為紓緩產地供貨壓力及避免格外品干擾市場交易行情，將強化處理機制，以優於市場行情啟動青香蕉格外品去化措施，目標2,000公噸，目前已有15處集貨場受理農民繳貨，該會將持續關注價格走勢，倘氣候持續酷熱，不排除再增加至5,000公噸。

另外，農委會也積極洽請台灣蔬果輸出業同業公會會員暨台農發公司等外銷業者，擴大日本、中東及其他地區出口，辦理擴大臺灣香蕉促銷暨廣宣計畫，目標量由500公噸增加至1,000公噸，總計調節目標量超過10,000公噸，以維護農民合理收益。

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行政院農業委員會邀集義美食品公司、蕉農代表等，共同出席「重要農產品價格穩定措施進度說明」記者會。(照片由台灣英文新聞提供)