最美候選人勇闖政壇　墨西哥18歲正妹參選市長

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）墨西哥7月1日將舉行大選，選出新任總統、國會議員及部分地方首長。去年(2017年)9月才剛滿18歲的正妹寶拉．岡薩雷斯（Paola González Dávalos），將角逐東南部哈利斯科州（Jalisco）特帕蒂特蘭市（Tepatitlán）的市長，成為墨國此次選舉中最年輕的候選人。

岡薩雷斯的父親擔任過多屆當地「綠黨」的主席，除此之外，她的父親也曾多次被提名參選特帕蒂特蘭市長。

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寶拉這次代表名為「讓我們一起創造歷史」的三黨聯盟首次參選公職，但遭對手批評她缺乏從政經驗。寶拉坦承自己確實沒有政治經驗，但這恰好證明她沒有任何貪腐前科。她強調自己誠實、努力的特質和領導能力，足以彌補她在從政經驗方面的空白。

擅長至少5國語言的寶拉，過去在多個非政府組織的活動中相當活躍，並擔任過領導人的角色。她說自己從13歲就開始在非政府組織擔任志工，15歲自行創立一個非政府組織，這些經歷讓她對幫助別人，產生相當大的興趣。

年僅18歲的寶拉．岡薩雷斯（Paola González Dávalos），是在黨內大老勸說下出馬競選，據稱特帕蒂特蘭市年輕選民高達54%。

寶拉岡薩雷斯和父親合影​。翻攝自zonaguadalajara.com