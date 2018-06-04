北部4日下午「萬安演習」　人車管制•違者最高罰15萬元

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）北部地區今(4)日（週一）下午1時30分至2時將實施「萬安41號」軍民聯合防空演習，演練時間為30分鐘。中央社報導，屆時人、車在警報發放後進行疏導、就地疏散避難，違者最高可處新台幣15萬元。



民國107年「萬安41號」軍民聯合防空演習，將於4日至7日間，分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區，採有預告、分區方式，於下午1時30分至2時間實施。



北部地區演習將於4日實施，範圍包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。



30分鐘演習時間內，若違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要管制，不配合指揮者，根據《聯合報》報導，將依《民防法》規定處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。此外，今年首度部分縣市試辦手機簡訊警報。



此外根據中央社報導，在家庭及公共場所的人應關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火，立即進入防空避難場所避難；下交流道的車輛則應靠邊熄火停放，並依憲、警、民防人員引導，立即進入附近防空避難場所避難。



至於高速公路車輛、捷運、高鐵及台鐵各班次列車正常行駛，機場班機正常起降。另外，搭乘捷運、高鐵、台鐵及班機到站後的旅客，請勿出站，並依警察及站務人員引導，於站體內稍候實施避難。

Nownews報導，這次也在中南部增加「空中威脅告警系統」測試，模擬飛彈來襲的避難措施。提醒民眾，防空警報發放後，街道上的行人、車輛，應立即就地避難；在家的民眾及店家，應立即關閉燈源及門窗，實施燈火管制。若未遵守《民防法》相關規定，在這 30 分鐘內仍到處走動，最高恐會被開15萬元的罰單。

107年軍民聯合防空（萬安41號）演習在6月4日至7日間，分7個地區舉行，各地區（直轄市、縣【市】政府）演練期程如下表：(資料來源: 國防部全民防衛動員網頁）