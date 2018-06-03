荒廢數十年！　文化部將啟動修復草山御賓館

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）閒置數十年，文化部如今終於核定以專案補助方式，修復臺北市定古蹟「草山御賓館」，期待讓古蹟風華再現，成為陽明山文化地標。

根據文化部資料，位於陽明山中山樓旁的草山御賓館，建於1923年，是為了迎接當時的日本裕仁皇太子（後來的昭和天皇）所建，裕仁皇太子於同年訪臺時在此休憩，地方也因此俗稱其為「太子亭仔」。

陽明山作為首府最知名的山區，見證了歷史變遷及政治權力的更迭，而草山御賓館也經歷了日治時期到戰後國民政府的統治，內建有日治時代的洋館、日本家，以及戰後由建築師王大閎設計的洋房等，反應臺灣建築工藝的潮流，映照不同年代的臺灣風土，象徵意義非凡。

在1965年至1997年間，草山御賓館曾為前考試院長孫科（國父孫中山長子）家族所使用及住居，直至房屋老舊不堪居住，孫家後人搬離後便遭閒置。臺北市雖於1998年即將草山御賓館公告為市定古蹟，日式木造老屋19年來卻持續荒廢毀壞至今。

文化部指出，雖根據法令，作為公有文化資產的草山御賓館應由主管機關負修復再利用之責，然而草山御賓館的建物管理單位為凍省後的「臺灣省政府」，該單位已無經費支付修復及經營所需開支。此外，古蹟本身修復費用龐大，有可能作為未來古蹟經營者的公、私單位，亦無法直接投入。

文化部提及，自2016年起啟動研商後，文化部終於在3日決議，將以專案補助的方式，全額補助臺灣省政府956萬元，作為修復草山御賓館之用。

對此，文化部長鄭麗君表示，公有文化資產的永續經營，在「部部都是文化部」的架構下，由文化資產主管單位與管理單位各司其職，而在草山御賓館這個特別困難的議題上，文化部願意承擔責任。

文化部指出，從文化資產規格、現狀及涉及單位而言，草山御賓館面臨的挑戰都相較於其他公有文化資產來得嚴峻。而為配合行政院臺灣省業務及預算將在2019年全面移撥的政策，文化部決定全額補助草山御賓館的搶修工程，以避免古蹟損壞的程度擴大，並開啟修復再利用的第一階段。

文化部也表示，期盼將珍貴古蹟草山御賓館從荒廢狀態，搖身一變成為陽明山的文化地標。

日治時期興建的草山御賓館，荒廢多年後已損壞不堪（照片來源：Wikicommons）

日治時期興建的草山御賓館（照片來源：Wikicommons）