挺臺灣農產品　陳菊：若有需要願再直播

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）今（3）日是總統府每月的開放參觀日，府方也首度在南北苑庭園舉辦特色農產品市集，秘書長陳菊稍早到場，逐攤參觀各個攤位，而對於在場媒體詢問未來是否願再直播推銷農產品，陳菊表示，未來若有需要，她隨時願意協助。

陳菊今日逐一參觀「總統府大開放－特色農產市集」的各攤位、試吃並選購農產品，隨後她表示，今日是總統府每月一次的開放日，此次特別跟農委會合作，設置了多元豐富的農產品攤位，「讓國人同胞前來參觀，也方便採購臺灣優質農產品。」

陳菊指出，今日有很多來自各縣市的青年農民，他們代表了臺灣新世代的農民，運用現代科技、行銷、加工等方式，讓農產品的產值更好，「年輕一代的農民有自信，對農產品也相當有信心。」

陳菊表示，她是農民的女兒，特別能了解農民看天吃飯的辛苦，「今天有很多從各個縣市來總統府參觀的民眾，希望大家可以多支持農民，讓農民的辛苦有好的回報。尤其在農產品盛產的時候，期盼國人能大力捧場。」

陳菊也表示希望未來總統府能與農委會及臺北市政府合作，讓總統府的空間，甚至包括凱達格蘭大道都能開放。

而根據《蘋果日報》報導 ，上月底在總統蔡英文與陳菊利用直播替高雄農民推銷玉荷包荔枝後不久，非洲布吉納法索就宣布與台灣斷交，對於媒體詢問，陳菊坦言直播時並未掌握斷交的消息。

而陳菊也強調，未來若有任何農產品需要透過網路來推銷，她隨時願意協助，「總統非常重視農民，程度跟我們對每個邦交國重視是一樣的。」