六四前夕　陸委會籲中國勇於面對歷史 

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）今（3）日適逢六四天安門事件29周年前夕，行政院大陸委員會呼籲北京當局面對歷史真相，並要求釋放遭中國判刑入獄的臺灣非政府組織工作者李明哲。

陸委會今日發布聲明稿表示，雖然中國整體實力持續提升，但「對人權的保障卻不進反退」。

陸委會指出，北京當局藉由貫徹黨領導一切的專政方針，忽視其聲稱以人民為中心的發展理念，持續加強意識形態管制，嚴控社群及新聞媒體，限制教學自由及學生表達意見的權利。此外，中國政府更強行推動宗教中國化，壓迫基督教、天主教，以及破壞疆藏少數民族的文化傳承；種種行為舉措已遭到國際社會批評，嚴重影響其國際形象。

陸委會提及， 1989年6月中國的學生與勞工遭到中國政府武力鎮壓，事件真相迄今仍被當局掩蓋，且未獲平反，「我們呼籲北京當局應早日啟動政改進程、進行民主轉型，制度化保障人民言論、信仰等自由，真正面對六四事件歷史真相。」

陸委會進一步表示，臺灣也曾經歷漫長的威權統治戒嚴時期，「但歷史經驗告訴我們，言論表達自由是促進社會文明的關鍵動力。」

除了呼籲北京當局進行政治改革，還權於民並保障人權之外，陸委會也強調，中國「應尊重臺灣民眾在國際社會的基本人權，取代一廂情願的對臺統戰拉攏與政軍威嚇，才能真正促進兩岸關係在以人為本的基礎上和諧互動，也才能真正拉近兩岸心理距離。」

最後，陸委會也再次呼籲中國儘速釋放李明哲，讓其平安返臺。

李明哲於2017年3月被中國「強迫失蹤」及逮捕，隨後遭當局以「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」起訴。

該年11月28日，湖南省岳陽市中級人民法院判處李明哲有期徒刑五年，並褫奪政治權利兩年，李明哲當庭表示不會上訴。李明哲目前仍在服獄中。