南海熱帶低壓恐成颱風 可望間接帶來降雨

中央氣象局今天最新天氣預報，位在菲律賓西側的熱帶性低氣壓可能發展為輕度颱風，但因朝海南島移動，不會直接影響台灣，但外圍環流可能會為台灣帶來一些降雨。



氣象局預報員林伯東說，菲律賓西側的熱帶性低氣壓，未來朝海南島移動，對台灣無直接影響，但5日起將引進南方水氣，使得南部及東半部地區降雨機率增高，其他地區則是多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣，南部、恆春半島及東南部沿海也易有長浪。



至於菲律賓東南側的熱帶系統，目前仍是低氣壓，這一兩天有機會增強為熱帶性低氣壓，但未來的發展仍不確定，氣象局將持續觀察。



根據氣象局預報，今天微弱鋒面仍在台灣附近，迎風面的東半部、基隆北海岸、北部山區一整天有不定時降雨，但雨勢不會太大，反倒要注意午後山區熱對流造成的降雨，有時候會來的較急促。



氣溫方面，氣象局預測，今天北部、東北部高溫攝氏30、31度左右，花東高溫約30度，中南部仍是悶熱、紫外線指數高的天氣型態，高溫在32至35度間，提醒中南部地區的民眾外出活動記得防曬並多補充水分。