閱讀磐石獎    挖掘優秀教育工作者

（台灣英文新聞／潘云薇 綜合報導）教育部「閱讀磐石獎」透過不斷發掘閱讀教育新典範，讓優秀的教育工作者影響更多夥伴，一同投入美好閱讀世界，為孩子的閱讀扎根。

107年度共公開表揚閱讀磐石學校國中組12校、國小組28校、閱讀推手團體組15組，以及閱讀推手個人組44人。今年閱讀磐石學校與閱讀推手得主，共同展現運用在地或社區特色、提升學童解決問題的素養，著重跨領域閱讀協同教學、提升學童數位閱讀素養與整合各項資源、成功克服困境推動閱讀等四大特色。

金門縣烈嶼鄉西口國小培養學生閱讀素養。（教育部提供）

金門縣烈嶼鄉西口國小 發展素養導向教學

在獲獎的國小學校中，金門縣烈嶼鄉西口國小位處國境之西的海島，是離島中的離島，國小部只有60位學生，弱勢學生比例占38%，但學校相信透過長期落實深耕閱讀的理念，必能開拓學生的成長空間。

然而偏鄉、離島學校教師流動率高是普遍存在的問題，為了讓學校穩定發展，校長蔡志隆帶領教師，將值得學習的閱讀教學經驗、策略與教材統合彙整成檔案資料，並從中吸取精華，作為日後活化、擴充發展閱讀教學的運用資源。他表示，閱讀必須持續性的推動、深化，不能因為教師的流動，讓閱讀教學斷層或重新歸零再來過，同時這也是為即將上路的108課綱打根基，可作為發展素養導向教學、建立校本課程的基礎。

學校透過教師共備規劃主題式課程、公開觀課及透過專家定期到校諮詢訪談，精進自身閱讀素養。在閱讀教學上，教師運用學校分年段的閱讀課程地圖選材，規劃跨領域課程，並以情境、任務、探索與分享4個步驟，進行閱讀理解教學，逐步帶領學生徜徉書海。同時，也讓學生透過明日閱讀平台推薦好書，將內化的知識再次反芻，輸出成文字或圖畫，藉由說書人活動練習口語表達與聲情，訓練膽量與勇氣。

台北市國語實驗國小開播「實小之音——空中圖書館｣。（教育部提供）

台北市國語實驗國小 讓閱讀推廣精緻有創意

位在都會地區的台北市國語實驗國小，同樣讓閱讀走進各領域教學，以「主題、跨域、自主、行動」為主軸，除透過課堂文本的學習外，更延伸閱讀經典，並融入數位閱讀素養，讓國語文教學再升級。例如，以五年級國語「火星人，你好」課文，作為學生分組進行「火星」研究的探索入口，學生從擬定問題、蒐集資料、判斷資料的正確性、撰寫並上台報告研究成果，培養聽說讀寫的語文能力與整合式閱讀素養。

此外，為打造全方位「立體圖書館」，學校援引民間商業行銷策略，更設計精緻創意的推廣活動，除了學校圖書館、教室書香包之外，也規劃行動圖書館、實小之音——空中圖書館、e化圖書館、好書漂流、學生共營圖書館等活動；並在每學期的主題書展，邀學生參與展品製作、擔任解說，讓他們不僅是參觀者，更是參與者。

新竹市虎林國中「閱讀五月天」結合行動載具，讓學生經由闖關進行評量。（教育部提供）

​新竹市虎林國中 以「終身悅讀」擘劃願景

而以往被稱為閱讀沙漠的國中教學現場，也有了顯著的進步。在獲獎的國中學校中，位於城市邊陲，弱勢學生比例占50%的新竹市虎林國中，以建構「終身悅讀」為藍圖，用「閱動」、「互動」、「行動」3個核心理念作為推動主軸，培養學生有策略的動腦思考和創造，並能與同儕合作學習溝通、互動，化知識為實踐的力量。

在這三大主軸架構下，孩子在校內參與每日的閱讀、每週的「晨讀10+10」及每月的精選閱讀主題課程；並在分組合作、iPad數位互動、上台報告及說書分享中，磨練帶得走的溝通表達能力。其中，「晨讀10+10」利用SNG公播系統，進行說書影片的錄製，讓學生從鏡頭前的害羞靦覥、被動接受指導，到大方搶鏡、欲罷不能的主動創新主題；另外，結合行動載具，由跨領域教師攜手出題的「閱讀五月天」，更藉由掃描QR Code連結雲端題目，再透過實體圖書館搜尋正確書籍，讓學生經由有趣的闖關活動進行評量。這些設計與創意打破時空限制，讓孩子與閱讀的距離愈來愈靠近。

圖書教師黃筱純希冀，讓閱讀成為學生生活的一部分，並透過閱讀發展他們的多元能力，未來也期許與國小教師能有更密切的互動、交流，因為唯有了解國小階段的閱讀教學現況，才能讓國中的閱讀推動更進一步的延續、深化。

閱讀推手吳韻宇在桃園市慈文國中推動另類學習，讓學生體驗更廣闊的閱讀。（教育部提供）

閱讀推手吳韻宇 培養學生自學基礎

許多的學校教師為了耕耘閱讀傾盡全力付出奉獻。榮獲個人閱讀推手獎的桃園市慈文國中教師吳韻宇認為，閱讀的開端不應只是教學，必須讓孩子先喜歡閱讀，進而透過方法深化閱讀，最後才能達到閱讀素養層次運用在生活情境之中，透過閱讀感受生命的美學。她以「興趣閱讀」、「策略閱讀」、「主題閱讀」作為閱讀課程推動的三大主軸，並利用寒暑假舉辦跨校、跨領域的閱讀課程，讓孩子走出校園，用另類的學習去體驗更廣闊的閱讀，進一步學會合作解決問題的能力。

吳韻宇認為，面對知識不斷更迭替換的數位AI時代，閱讀是學生面對未來變化的自學基礎，他們更需透過閱讀不斷重組系統知識。藉由這三大主軸的推廣，不僅可以找回學生對閱讀的興趣，提升孩子閱讀能力，並能帶領全校教師一同前進，在慈文國中開出一片欣欣向榮的閱讀花圃。

參加圖書館課後陪讀的學童，在重陽節化身為「淘氣猴」陪伴長者閱讀，學會付出。（教育部提供）

新北市圖萬里、金山、石門、三芝分館 用閱讀陪伴偏鄉學童

除了學校，還有許多公私立圖書館、社團、志工等團體，也扮演了重要的閱讀推動角色。在今年的「閱讀磐石獎」，可以看見不少公共圖書館從閱讀推手團體組中脫穎而出。其中，位處北海岸沿海的新北市立圖書館萬里、金山、石門、三芝分館致力讓閱讀陪伴學童成長。身為4個分館的主任蕭千惠表示，許多低收入戶、單親、隔代教養、新住民家庭，因經濟困難、父母忙於生計，即便課後想將孩子送往安親班或補習班，也心有餘而力不足，因此圖書館把這座知識燈塔當成在地學童的另一個家般經營，守護他們的未來。

萬里、金山、石門、三芝分館共同推動課後陪讀，由退休公務員、教師、大專院校學生擔任陪讀天使，照顧每位學童，陪伴他們做功課、進行課後輔導，同時帶入閱讀活動的推廣，以多元方式激發學習動機，用有趣的學習方案，增強閱讀能力，陪伴孩子一起愛上閱讀；更讓學童參與圖書館活動，學會付出、負責、獨立與同理心，以健全而完整的自我連結世界，翻轉學習並被肯定為環境中的一份子。例如，為了慶祝重陽節，學童花一個多月的時間，將閱讀過的課外讀物融會貫通，自編自導自演故事劇，於活動當日化身為一隻隻活潑可愛的「淘氣猴」，邀請社區長者一起到圖書館看戲、歡度節慶，孩子們不僅豐富了閱讀經歷，也陪伴阿公阿嬤留下開心的美好回憶。

為了讓閱讀持續生根發芽，圖書館也將觸角延伸進到校園裡，推動圖書館利用教育，並整合學校及機關單位等地方資源，將閱讀種子散播於轄區內的每個地方。蕭千惠表示，閱讀的形態已改變，圖書館不該被動等著讀者上門，必須主動出擊，將閱讀場域做無限延伸。