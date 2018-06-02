嚼冰塊成癮？　恐潛藏健康隱憂

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）夏日炎炎，吃個冰最消暑了。有人特別愛吃冰塊，飲料無冰不歡，但你知道愛嚼冰塊除了傷牙，可能還透露了其他潛藏病症嗎？

以下疾病都有可能出現在嗜冰者身上，若有異常嗜冰現象，最好求助醫生。

＊食冰癖（Pagophagia）

食冰癖患者對冰有難以抑制的渴求，時常超過一個月。食冰癖是異食癖（Pica）的一種，通常伴隨其他心理疾病，像是自閉症或精神分裂症，患者會對毫無營養價值的東西產生強迫性的需要。

＊缺鐵性貧血

有研究指，缺鐵性貧血患者對冰有莫名渴求，但原因不明。根據一項研究，81名患者中，高達13名出現食冰癖症狀，若干患者補充鐵劑後，症狀獲得緩解。專家推論，嚼冰塊會使人較為警醒，而這可能觸發了一種效應，使人體將血液輸往腦部，從而為腦部提供氧氣。

＊情緒問題

若干情緒問題亦會使人想吃冰，壓力過大的人可能會覺得嚼冰塊可收紓壓之效。強迫症也可能是原因之一。

＊營養問題

對冰塊欲罷不能的人，可能也有飲食問題。這些人吃冰愛配糖漿，根本原因其實是有糖癮。

＊脫水

輕微脫水症狀會使人想吃冰塊，因冰塊除了能解渴，還能舒緩口乾舌燥症狀、降低體溫。輕微脫水患者的症狀是口渴、尿液顏色深。但若出現暈眩、意識不清等嚴重脫水症狀，應儘速就醫。