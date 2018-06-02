臺日聯手跨越黑潮　盼驗證沖繩史前人類由臺灣遷徙理論

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）為了驗證三萬年前即居住在日本沖繩列島上的史前人類，是否遷徙自臺灣，臺灣史前文化博物館與日本國立科學博物館推動《三萬年前的航海—跨越黑潮》計畫，打造全新竹筏「IRA2號」，今（2）日在臺灣東海岸試航，為明（2019）年的跨國航行做準備。

日本國立科學博物館人類史研究群長海部陽介表示，日本考古學界研究發現，史前舊石器時代人類進入日本列島的路徑，經研究推測有三，一是約3萬8千年前從朝鮮半島經由對馬海峽自九州登陸，二是約2萬5千年前從歐亞大陸北部途經庫頁島跨津輕海峽而來，而第三種可能則是約三萬年前自臺灣跨越黑潮登陸沖繩。

海部陽介指出，近年沖繩列島陸續出土頗多距今約兩萬多年前的人類骨骸，根據動物分佈、海流、舊石器時代人類遺跡、人骨的DNA，以及人類社會行為等因素推測，三萬年即已居住在沖繩列島上的史前人類，有極大的可能性是經海上航路自臺灣遷徙而去。

根據文化部新聞稿，為了驗證這項理論，跨越黑潮計畫自2016年7月以「草製史前擬想船」從日本與那國島出發，但因天候不佳未能成功。

2017年由阿美族工藝師LAWAI（賴進龍）負責打造「IRA1號」竹筏，竹筏由11根巨竹組成，並以黃藤綑綁固定，總長11公尺、寬0.8公尺，且重達7、800百公斤。

IRA1號從臺東大武出發，成功跨越黑潮，航向41公里外的綠島，不過海部陽介教授與划手們均認為船身太長也太重，導致影響了船隻的轉向與速度。

今年，團隊則是參照划手建議打造了IRA2號，與IRA1號相比，新一代竹筏長度縮短、寬度增加、重量也減輕許多。IRA2號今日自臺東烏石鼻至花蓮、宜蘭的外海試航，要為2019年的跨國航行，也就是由臺東長濱航向日本與那國島的計劃作準備。

史前館《三萬年前的航海—跨越黑潮》計畫IRA2號竹筏自2日起，於台東長濱烏石鼻海灘試航（照片來源：文化部提供）

此次參與的划手們，包括四位正選及兩位備選選手，由跨越黑潮計畫的總指揮內田正洋擔任領隊，成員尚包括團隊中唯一曾經從花蓮划獨木舟抵達與那國島的日籍臺人宋元開，以及具有星海導航知識、同時也是團隊中唯一一位女性内田沙希等。

臺灣史前文化博物館副館長林志興表示，史前館與日本國立科學博物館藉由此次合作，期望未來能為臺灣歷史開啟新的扉頁，亦期盼共同解讀日本民族來源及人類遷徙的研究，解開長濱文化人是否與航向琉球的史前人類有關的謎團。

林志興指出，透過本計畫的執行，體現了史前時代人類的冒險精神，更展現了當代學者勇於向大自然與未知探索的精神。

與那國島位於琉球列島八重山群島的最西端，相較於距日本東京約2千100公里之遙，與那國島與宜蘭蘇澳港相距僅111公里，也是距離臺灣本島最近的外國島嶼。

天氣晴朗時，人們可從與那國島看到臺灣的中央山脈。與那國島並與花蓮互相締結為姊妹市。

史前館副館長林志興（左起）、阿美族工藝師LAWAI、都蘭部落頭目姜清武、日本國立科學博物館代表海部陽介（照片來源：文化部提供）