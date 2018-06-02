簡又新大使出席「2018 亞洲企業社會責任獎」頒獎典禮  

由亞洲企業商會(Enterprise Asia)主辦的 2018 年「亞洲企業社會責任獎」(2018 Asia Responsible Entrepreneurship Awards, 2018 AREA)邁入第十一年,頒獎典禮於 6月 1 日(五)假菲律賓馬尼拉 Marriott Hotel 隆重舉辦,台灣永續能源研究基金會董事長暨 CCS 台灣企業永續研訓中心理事長簡又新大使出任該獎國際評審委員會主席,並出席典禮前舉行的「International CSR Summit 2018」、以「Emerging Sustainable Business」為題,分享全球永續發展的最新趨勢,以及如何連結Sustainable Development Goals(SDGs),每年可創造 12 兆美金的商機。本屆亞洲企業社會責任獎共有 8 家台灣企業獲 12 個獎項,其中 6 家為 CCS 會員企業,成績相當耀眼。

「亞洲企業社會責任獎」評選亞洲地區具代表性的企業社會責任表現績效。本屆計有 8 家台灣企業獲獎,其中有 6 家係 CCS 會員,分別是:中信金控、玉山金控、台電公司、亞洲水泥、國泰金控及富邦人壽(富邦金控);值得一提的是,玉山金控 黃 男 州 總 經 理 更 榮 獲 「 負 責 任 商 業 領 袖 獎 (Responsible Business Leadership)」,顯見黃總經理在帶領企業實踐永續經營上不遺餘力。

2018 AREA 台灣獲獎企業 獎項 中信金控 健康衛生推廣獎(Health Promotion)、社會公益發展獎(Social Empowerment) 玉山金控 負責任商業領袖獎(Responsible Business Leadership)- 黃男州總經理、 社會公益發展獎(Social Empowerment)、人才投資(Investment in People) 台電公司 社會公益發展獎(Social Empowermnet) 台灣之星 健康衛生推廣獎(Health Promotion) 亞洲水泥 綠色領導獎(Green Leadership) 國泰金控 人才投資(Investment in People)、公司治理(Corporate Governance) 富邦人壽 社會公益發展獎(Social Empowerment) 瑞昱半導體 健康衛生推廣獎(Health Promotion)

簡大使指出,近年台灣企業在永續領域屢獲佳績,國際知名財經媒體於 2017 年將台灣企業 ESG 資訊揭露評比為全球調查的 24 個國家中排名第 2;同時於 2017年的道瓊永續指數(DJSI)計有18家企業入選,分別在世界市場指數排名第11名;新興市場指數方面,,與泰國並列第一。本屆 AREA 較去年(2017)度的獲獎家數與獎項亦有所成長,值得恭喜與祝賀;不過也別忘記全球與亞洲地區各企業刻正急起直追,台灣企業應加緊腳步與力道,才能在經濟成長、環境永續及社會共融等各面向邁向永續發展。