邊哼歌邊救人？洗腦歌「瑪卡蓮娜」有助正確施行CPR

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）還記得多年前的一首洗腦歌「瑪卡蓮娜」嗎？最新研究顯示，哼著這首旋律，竟有助正確施行心肺復甦術！

「瑪卡蓮娜」（Macarena）是1995年發行的西班牙流行歌曲，耳熟能詳的旋律，搭配簡單易學的動作，一度風行全球。

這項有趣的研究，將164名學生分為三組，對假人施行2分鐘的心肺復甦術（CPR）。一組不提供任何音樂節奏，一組播放手機app節拍器，一組則要求學生在腦海裡哼這條曲子。

巴塞隆納大學研究人員Enrique Carrero Cardenal指出，這首歌曲的節奏是103bpm，正是施行CPR胸外按壓的正確速率。

結果發現，沒有一組學生能正確執行5至6公分深度的胸部垂直按壓，但有著節拍器輔助，以及在腦海裡哼唱瑪卡蓮娜歌的兩組學生，表現都比第一組學生好。施行CPR時，1分鐘須按100至120下，節拍器組有91%的人達標，哼歌組也有74%。相較之下，毫無輔助的學生，只有24%的人達成此速率。

雖然節拍器組勝過瑪卡蓮娜組，但研究人員認為，緊急時刻手邊不一定有節拍器app可使用，顯然哼歌會是更方便、克難的選擇。

擔心施行CPR時會忍不住想跟著手舞足蹈嗎？不礙事，還有許多節奏也是103bpm的曲子，像是流行歌手克莉絲汀（Christina Aguilera）的「Your Body」，或是靈魂歌手伊特珍（Etta James）的「Trust in Me」。