不停流口水 吐泡泡 當心為新生兒急症『食道閉鎖』

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）32週的早產阮姓女嬰出生時體重僅1755公克，出生後第二天即出現不斷流口水、吐泡泡、呼吸急促和嗆奶的情形，經兒科醫師懷疑為新生兒最緊迫急症之一的『食道閉鎖』，若不即時處理恐造成嬰兒營養不良，並併發吸入性肺炎。

彰化基督教兒童醫院 兒童外科主治醫師傅玉瑋表示，食道閉鎖ㄧ般發生率為四千分之一，時常合併早產現象，且ㄧ般體重2000公克以下新生兒在食道閉鎖手術後存活率僅有65%；而食道閉鎖依照依照結構可再分為五種不同型態，阮姓女嬰是非常罕見的A型，就是食道兩端未連接且過短，導致食物無法經食道進入消化系統，且無法直接重建食道，這類型發生機率只有五萬分之一。

為了縮短阮姓女嬰治療時間並避免傳統開胸手術帶來的影響，傅玉瑋醫師以胸腔鏡微創及食道牽引術（ Foker）方式治療。胸腔鏡微創手術，只需在胸壁上留幾個約0.5公分的小傷口，不僅能減少疼痛、加速復元，也可避免影響孩子未來胸廓及脊椎生長。

大約10~14天左右，食道就可以生長到足夠的長度，有助於讓病童用自己本身的食道當作重建的材料而進行第二階段的吻合，比過去傳統方式提早了兩個月的時間即完成食道重建並讓病童開始經口進食。

傅玉瑋醫師提醒，食道閉鎖是新生兒嚴重的急症之一，出生後最先表現出來的症狀是不斷流口水、或者從鼻孔冒出泡沫，病嬰也有無法吞嚥的現象，如有發現應盡早確診以進行治療。