台灣拼布藝術彷若畫作 驚艷日本

（台灣英文新聞 / 藝文組 綜合報導）台灣拼布藝術家劉棟的作品正於第一屆橫濱拼布藝術嘉年華展展出，其獨創馬賽克拼布及特殊技法，觀之有如畫作，在當地大受好評。



拼布藝術嘉年華5月30日登場，為期3天，共有160個攤位，來自法國、匈牙利等地60餘名知名拼布藝術家皆獲邀參展。

這次是劉棟的拼布作品首度在日本展出，30件作品，每件都令人驚嘆。中央社報導，現場可見許多拼布迷，對他的作品一會兒近看、一會兒遠觀，無不大嘆簡直是畫作！

劉棟以花布碎片作為媒材，結合攝影寫實與馬賽克拼布，利用混色效果，呈現仿佛新印象派及點描派畫作。透過視覺錯視，在畫布上拼出栩栩如生、色彩繽紛的作品。

為了讓作品更為細緻精細，近期他更自創亂貼新技法，凸顯陰暗面和立體面，賦予作品更多的層次與深度。據報導，劉棟表示，日本人的創作較傳統，講究一針一線的縫紉，但他採用的是非常粗獷的作法，完全是亂貼，不按常理出牌，遠看反而營造出一幅畫的效果。

在神奈川縣教導拼布的村上美樹對劉棟的作品盛讚不已，大讚其大膽風格，具有強烈震撼力。

中央社報導，劉棟生於屏東，1960年移居巴西並就讀聖保羅藝術學院，1968年至美國就讀紐約視覺藝術學院。他長期旅居美國，現定居高雄。

劉棟拼布作品獲邀橫濱拼布藝術嘉年華展出（圖片皆由中央社提供)