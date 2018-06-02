台科大越南文化節 鼓勵僑生留台工作或深造

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）一年一度的「越南文化節」於昨（1）日在國立台灣科技大學圓滿落幕，移民署台北市服務站主任黃齡玉特別到場與400多名來自全國各地的越南學生同樂，也藉此機會跟同學宣導畢業後可憑畢業證書延長半年居留，鼓勵在台灣找工作！

越南學生會每年都會在校內舉辦「越南文化節」，目的是希望讓外籍生和台灣學生有機會認識越南文化，也希望越南學生在台也能感受家鄉的溫暖。現場除了可體驗穿著越南長衫拍照、品嘗越南美食外，也展示越南著名景點，例如「一柱廟」的模型供大家拍照、打卡。

黃齡玉主任表示，移民署為了配合行政院留才攬才，已修正「外國人停留居留及永久居留辦法」，剛畢業想要留台工作、繼續深造或者還沒有明確目標的學生，可先向移民署申請延長半年居留，利用這期間再慢慢找工作和等待學校放榜等生涯規劃。

移民署台北市服務站主任黃齡玉(左)向碧璃（右）解釋，畢業後可憑畢業證書延長半年居留，若這段時間找到工作，就可以由就學事由繼續在台居留，不必擔心期間須離開台灣。（移民署提供）

即將畢業的研究所學生BICH LY（碧璃）提到，他想留在台灣工作，也已被兩間公司相中，但最近忙於畢業展無法好好抉擇，聽到此規定她很開心，不用怕居留證到期。

另一位交通大學的潘同學也表示，由於學生居留證7月就到期了，研究所最快也要等到9月才開學，新規定上路後，只要持學校錄取通知單延長半年效期，等到註冊完畢再來補半年居留效期即可，非常方便。

與會的學生多表示喜歡台灣的生活環境，如果有機會希望留下來工作或深造，台科大越南學生會的前會長武同學今年博士班畢業，由於優異的表現被母校留下來當講師，他表示，希望越南文化節每年能持續傳承下去，讓各界前來觀賞，藉此推展多元文化觀念，讓社會更融和。