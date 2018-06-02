故宮南院原民服飾展　引領民眾一睹編染織紋高超工藝

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）故宮博物院南部院區週五（1）推出《織路繡徑穿重山：臺灣原住民服飾精品聯展》，一共展出268件臺灣原住民族服飾，此外，原住民族更可憑戶口名簿或戶籍謄本免費入館參觀，展期至12月9日止。

故宮表示，臺灣原住民族十六族的多樣傳統衣飾，不僅蘊含不同族群、地域、使用場合或社會階級文化意涵，也作為重要族群識別表徵。

故宮此次以臺灣出發，盼彰顯臺灣多元文化內涵，選定臺灣原住民族傳統衣飾為策展主題，串聯國內擁有豐富、精彩臺灣原住民族文物典藏的六座博物館，共同擘劃《織路繡徑穿重山：臺灣原住民服飾精品聯展》。

故宮博物院長林正儀致詞時表示，此次展覽突破以往由故宮研究人員獨立策展的框架，在尊重原住民詮釋主權的原則下，邀請國內各相關專精收藏原住民的研究單位提借展品，期待為國內外民眾帶來不同的觀展經驗外，也希望喚起大眾對原住民族文化及藝術的推廣與關注，引領民眾共同思考及面對當代原住民文化保存的課題。

林正儀指出，本檔展覽具有重要意義，除匯聚各館臺灣原住民精品衣飾文物同臺競艷之外，藉由南院的展陳空間，象徵故宮與博物館界的連結，開啟國內公、私立博物館資源交流、研究整合與展出共享的新頁。

根據故宮，此次策展團隊精選臺灣各原住民族具重要性、珍稀性和代表性的經典衣飾文物，從臺灣原住民族傳統打製、織布、綴珠、刺繡、貼縫等技法的展現，形制、圖紋的運用以及文化意涵的呈顯，將臺灣原住民族衣飾文化和工藝的故事娓娓道來，引領觀眾進入多元繽紛又趣味盎然的臺灣原住民族世界。

故宮南院6月1日推出《織路繡徑穿重山：臺灣原住民服飾精品聯展》（照片來源：國立故宮博物院提供）

此外，展覽期間特別邀請擅長泰雅傳統編織、2016年獲文化部登錄為重要傳統藝術保存者的尤瑪．達陸（Yuma Taru）及其創立的野桐工坊，在二樓大廳開放空間策劃《臺灣原住民族當代編織藝術展》。

故宮表示，尤瑪．達陸是少數能將傳統染織從材料的復育、種植、採收、製線、染色、織布等二十多道工序完整呈現的藝師，藉由傳統服飾精品及當代編織創作的相互輝映，呈現原住民族織品技藝典範與創新的生命力。

此次展覽分為兩檔次，第一檔至9月2日止，第二檔則於9月8日至12月9日結束。此外，6月到9月規劃有多場次的原民電影欣賞、文化體驗，以及講座等教育推廣活動。

本展由中央研究院民族學研究所博物館、國立臺灣大學人類學博物館、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、北投文物館，以及順益臺灣原住民博物館共同策劃聯展。