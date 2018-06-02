美國防部長：美反對現狀改變　將繼續供臺防禦設備　

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）週五（1）在一場國際安全論壇中表示，美國將繼續向臺灣提供防禦設備及相關服務，並且反對兩岸任何一方擅自改變現狀。

第17屆香格里拉對話週五在新加坡香格里拉大酒店登場，為期三日，亞太地區國家的國防、軍事首長與專家們皆與會，針對區域各項安全防禦議題進行討論。

根據《美聯社》，馬蒂斯在會中言詞強烈地抨擊中國在南海人造島嶼的軍事部署，並指出美國今年取消邀請中國參與環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC），便是對中國此舉的「初步回應」。中國在2014及2016年皆獲邀參與兩年一度的環太平洋軍演。

提及中國最近於永興島（Woody Island）部署地對空導彈、電子乾擾器等設備，馬蒂斯表示，儘管中國矢口否認，部署這些武器系統的軍事目的昭然若揭，「目的是要威脅及脅迫」。

此外，馬蒂斯在會中向亞太國家代表提及，美國將繼續向臺灣提供防禦設備及相關服務，並且反對任何一方擅自改變現狀。

然而，馬蒂斯也表示，美國將與中國「繼續尋求具建設性、有實質結果的關係」，美方將盡可能地尋求合作，但在必要時也將積極競爭。

另外，此次香格里拉對話，中國代表團是由解放軍軍事科學院副院長何雷（中將）率領，也被指刻意派出階級較低的官員與會，是為了轉移各國對中國在南海主權擴張行動的注意力。