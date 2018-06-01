「國機國造」組裝開架　蔡總統：2020年一飛沖天

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）自IDF經國號戰機以來，再度由國人自研自製的新式高級教練機(AJT)正式開始組裝！航太產業龍頭漢翔公司，今(1)日在台中沙鹿廠區舉行「新式高教機開架典禮」，邀請總統蔡英文主持。

綜合軍聞社與《青年日報》報導，啟動魔電球後，儀式正式展開。由蔡總統將加強肋置於結構油箱上，並簽名見證，完成歷史性的一刻，也意味新式高級教練機（AJT）的專案團隊，朝2019年9月出廠、2020年6月首飛，邁出重要的第一步。

漢翔公司指出，生產組裝開架代表已完成零件設計、製造與認證，航空器可正式進入組裝階段。其中，前機身是最複雜的區段，依照組裝程序規劃，前機身的後段結構油箱組合件，是開始組裝的第一個型架。

此次開架儀式主體「前機身結構油箱的加強肋」，主要在加強油箱結構支撐強度，防止油箱變形，以達到結構設計應力要求。

​翻攝蔡總統官方臉書

此外新式高教機搭配先進訓練航電，及地面模擬訓練系統，整體性能將可取代現役AT-3高教機與F-5E/F部訓機，滿足國軍戰備需求。而漢翔在去(2017)年4月25日與國家中山科學研究院簽訂委製合約，僅經過一年設計規劃、簽約採購等作業，就進入組裝流程，更刷新世界紀錄。

總統蔡英文臉書，1日晚間也以「自主的國防 自己的產業」為題po文指出，台灣自製的新式高級教練機準備組裝開架，意味我們「國機國造」完全依照進度，正式進入實體製造的階段，2020年就要如期飛上藍天。

Po文中指出，國防自主是強化國軍戰力，建立國家產業能量一定要走的路，要維持和平穩定的現狀，不是靠施捨或退讓，而是要靠自己、靠實力。因為我們對「國機國造」的堅持，現在已經創造一千個航太人才投入產業的工作機會。

今天有很多年輕工程師也在現場，憧憬著兩年後高教機即將一飛沖天。這不僅僅是這些年輕工程師的航空夢，更將是台灣國防產業的未來。

翻攝蔡總統官方臉書