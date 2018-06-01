福泰飯店集團斥資5億打造　礁溪山形閣高規格登場

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）福泰斥資5億元打造的礁溪山形閣近日開幕，礁溪山形閣也是福泰飯店集團旗下第11間飯店，擁有絕佳美景視野，每間客房標榜擁有獨立私人的溫泉浴池，將帶給住客高規格泡湯文化與旅宿體驗。

近日開幕活動上，日本山形縣縣長吉村知事特別前來祝賀參與剪綵，台灣觀光協會會長葉菊蘭亦來共襄盛舉，葉菊蘭表示：「在兵家之地的礁溪溫泉觀光勝地，能有優質且這麼專業的飯店經營團隊在此開設溫泉飯店，相信一定能帶動當地的觀光發展，朝向藍海之路。」

融合宜蘭美麗山河海及噶瑪蘭文化元素的礁溪山形閣，斥資5億元打造，全館共12層樓、7種房型共122間精緻溫泉客房，每間客房皆有獨立私人的溫泉浴池；頂樓的米澤餐廳則擁有270度的開擴視野，欣賞美景同時品嚐最新鮮的無菜單創意料理（NT$800/人起）。

另外飯店更規劃部落樓層Hostel服務，提供另一種不同風格的住宿選擇。飯店2樓室內的男湯與女湯裸湯池，及獨家特製的檜木烤箱，泡湯同時可享受自然的檜木芳香；1樓更引進知名的日式拉麵店，讓您在礁溪也能大啖人氣豚骨拉麵的好滋味。

礁溪山形閣地點便利，座落於礁溪火車站與國道客運轉運站步行約5分鐘，與舊街最熱鬧的礁溪路市區只有一尺之隔，更從飯店門口搭乘「宜蘭勁好行公車」前往礁溪林美石磐步道、五峰旗瀑布、跑馬古道等著名遊遊景點。開幕期間住宿一泊一食優惠同歡價NT$7,000起，業者邀民眾一起體驗溫泉與美食兼具的五星極緻服務，徹底感受高規格泡湯文化與旅宿體驗。