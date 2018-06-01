海鮮控的天堂！樂天旅遊力推日本海味溫泉之旅

海鮮是許多台灣人的美食首選，根據聯合國糧農組織(FAO)近年 統計，全球每人每年平均海鮮食用量為20公斤，台灣每人每年食用 海鮮35公斤，遠超全球平均1.75倍。同樣四面環海的日本， 沿海旅遊勝地不僅美景醉人，在地美味海鮮也是吸引台灣饕客造訪當 地的原因。

而暑期旅遊旺季即將到來， 許多台灣民眾已開始規劃赴日行程，樂天旅遊特別精選「 伊豆半島人氣漁民旅宿」，力推四家位於日本靜岡縣伊東、南伊豆、 戶田、西伊豆等地區由漁夫親自經營的旅宿，台灣旅客不僅能品嘗當 日清晨補獲到的海鮮及當地食材料理，還能靜享多樣風格的天然風呂 及海水浴場設施，很適合與親朋好友一同造訪， 來場舒適宜人的夏季海味溫泉之旅！

伊東宇佐美溫泉旅宿 活烤鮑魚為招牌美食

距離東京車程不到2小時的伊東以溫泉勝地為名，位於漁民老街上的 「宇佐美溫泉旅宿」以提供鮮美海鮮與由天然石露天風呂深受旅客喜 愛。海鮮控們可享用當地漁撈所做成的活烤鮑魚、生魚片、龍蝦等海 味及自家種蔬菜製作而成的料理，健康新鮮又美味。

南伊豆弓濱一番館 豪華海鮮料理饗老饕

而南伊豆的「弓濱一番館旅宿」則以超澎湃的弓濱美食套餐大獲旅客 好評，豪華食材包括每人一隻的龍蝦、鮑魚和紅目鰱姿煮，並搭配精 緻擺盤。旅宿還設有露天風呂、岩風呂和檜木風呂，旅客可盡情享受 不同的溫泉體驗。另附近的弓濱海水浴場除了提供水上設施，更能欣 賞蔚藍大海的美麗景致，十分適合早晚到此散步放鬆。

戶田岩岸峯松旅宿 海味家庭料理吸引回頭客

戶田港前的「岩岸峯松旅宿」則對自家料理信心十足，招牌菜為淋上 獨門私房峯松醬汁的炸豬排，而海鮮食材也於當日和漁夫進貨直送旅 宿，做成豐富多元的生魚片拚盤、日式火鍋、燉煮料理和油炸料理。 旅宿主人還免費提供釣竿給旅客盡享釣魚樂趣，客人可選擇將補獲的 海鮮交給主人做成料理，就像造訪親戚家一樣溫馨， 吸引許多旅客一訪再訪！

西伊豆三樂莊旅宿 船盛拼盤套餐受歡迎

由父子兩代靠著討海維生而經營的三樂莊旅宿，每日清晨都會透過自 家船「佐市丸」為旅客捕撈當地漁獲，旅宿主人會製作份量十足的的 海鮮料理，除了提供招牌船盛拼盤外，活烤鮑魚和龍蝦豪華套餐也廣 受歡迎。旅客們可在飯後從旅宿步行3分鐘即可抵達海水浴場， 挑望無際廣闊的海景，享受旅途中悠閒清靜的時光。