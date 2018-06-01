海鮮控的天堂！樂天旅遊力推日本海味溫泉之旅

海鮮是許多台灣人的美食首選，根據聯合國糧農組織(FAO)近年統計，全球每人每年平均海鮮食用量為20公斤，台灣每人每年食用海鮮35公斤，遠超全球平均1.75倍。同樣四面環海的日本，沿海旅遊勝地不僅美景醉人，在地美味海鮮也是吸引台灣饕客造訪當地的原因。
而暑期旅遊旺季即將到來，許多台灣民眾已開始規劃赴日行程，樂天旅遊特別精選「伊豆半島人氣漁民旅宿」，力推四家位於日本靜岡縣伊東、南伊豆、戶田、西伊豆等地區由漁夫親自經營的旅宿，台灣旅客不僅能品嘗當日清晨補獲到的海鮮及當地食材料理，還能靜享多樣風格的天然風呂及海水浴場設施，很適合與親朋好友一同造訪，來場舒適宜人的夏季海味溫泉之旅！
伊東宇佐美溫泉旅宿 活烤鮑魚為招牌美食
距離東京車程不到2小時的伊東以溫泉勝地為名，位於漁民老街上的「宇佐美溫泉旅宿」以提供鮮美海鮮與由天然石露天風呂深受旅客喜愛。海鮮控們可享用當地漁撈所做成的活烤鮑魚、生魚片、龍蝦等海味及自家種蔬菜製作而成的料理，健康新鮮又美味。
南伊豆弓濱一番館 豪華海鮮料理饗老饕
而南伊豆的「弓濱一番館旅宿」則以超澎湃的弓濱美食套餐大獲旅客好評，豪華食材包括每人一隻的龍蝦、鮑魚和紅目鰱姿煮，並搭配精緻擺盤。旅宿還設有露天風呂、岩風呂和檜木風呂，旅客可盡情享受不同的溫泉體驗。另附近的弓濱海水浴場除了提供水上設施，更能欣賞蔚藍大海的美麗景致，十分適合早晚到此散步放鬆。
戶田岩岸峯松旅宿 海味家庭料理吸引回頭客
戶田港前的「岩岸峯松旅宿」則對自家料理信心十足，招牌菜為淋上獨門私房峯松醬汁的炸豬排，而海鮮食材也於當日和漁夫進貨直送旅宿，做成豐富多元的生魚片拚盤、日式火鍋、燉煮料理和油炸料理。旅宿主人還免費提供釣竿給旅客盡享釣魚樂趣，客人可選擇將補獲的海鮮交給主人做成料理，就像造訪親戚家一樣溫馨，吸引許多旅客一訪再訪！
西伊豆三樂莊旅宿 船盛拼盤套餐受歡迎
由父子兩代靠著討海維生而經營的三樂莊旅宿，每日清晨都會透過自家船「佐市丸」為旅客捕撈當地漁獲，旅宿主人會製作份量十足的的海鮮料理，除了提供招牌船盛拼盤外，活烤鮑魚和龍蝦豪華套餐也廣受歡迎。旅客們可在飯後從旅宿步行3分鐘即可抵達海水浴場，挑望無際廣闊的海景，享受旅途中悠閒清靜的時光。