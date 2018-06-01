6/14世界捐血日  大億麗緻酒店邀您捐血做公益！

捐血一袋，救人一命，台南大億麗緻酒店於6月14日舉行第十一屆 「捐血送美食」活動，前十屆活動已完成3,080人捐血，獲得4 ,080袋，共1,020,000 CC血量，盼此次活動再度喚起民眾以自身一血之力支持愛心捐血， 幫助社會上急需用血之病患，並鼓勵未有捐血經驗之民眾一同響應！

大億麗緻「捐血送美食」活動由「台南大億麗緻酒店」、「大億吳金 茂基金會」、「明輝基金會」及「台南捐血中心」共同舉辦， 6月14日世界捐血日上午9點開始於酒店門口發放400張號碼牌 ，凡當日下午4點前完成捐血250 CC或500 CC者即贈共同市場歐亞自助餐廳「平日自助餐券」乙張及「池上米 」乙包，還有機會抽中大億麗緻酒店「雅緻雙人房」住宿券！

因身體 對細胞和血液有再製的能力，體重超過六十公斤的人適合捐500 CC的血，本次為鼓勵踴躍捐500 CC的熱血男女及沒有捐過血的民眾參與，此活動中凡捐500 CC及首次完成捐血者，即加碼贈風尚庭園咖啡廳「英式下午茶餐券 」乙張，感謝捐血者盡自身之力完成捐血。

基本捐血條件需於17歲~65歲且健康情況良好，捐血前需出示 身份證件，詳情至台灣血液基金會台南捐血中心官網查詢。活動內容 至酒店官網www.tayihlandis.com.tw或洽詢 (06)2135555轉公關部