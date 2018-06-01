掌握城東最佳的方向感！《媒婆報Mapper》今年10歲了

富邦藝術基金會向來致力於推廣台北市東區的藝術與生活美學，20 08年起，每3個月定期發行屬於東區在地的刊物─《媒婆報Art Map》，民眾可以在敦南誠品等東區的店家免費索取； 紙本報刊正面主要介紹東區巷弄美學、潮流文化、創意生活情報； 背面是實用的地圖，讓讀者可以按圖索驥，前往推薦的景點或店家。

累積了六年對台北東區的深度觀察與探訪後，2014年媒婆報決定 轉型，從Art Map更名為Mapper，更清晰地以東區「帶路人」自許， 在原擅長的藝文領域之外，亦深入生活的各個層面，自2016年起 ，更將紙本計畫轉型成為線上Mapper社群媒體， 邀請名人帶路、編輯小組嚴選店家，讓旅客感受最地道的東區風味。 同時保留精華的地圖索引功能，兼具實用地圖與獨門報導， 讓讀者以最便捷的方式，掌握城東最佳的方向感。

2018年起《媒婆報Mapper》線上誌，於屆滿10週年之際 擴大辦理業務，東移東座標，將姻緣的紅線套準信義區， 在信義區以探測儀的方式地毯搜尋， 更專精的提供生活質量的訊息與好康，讓民眾知道信義區大小事， 走逛出達人的軌跡。為慶祝十歲生日，即日起到6/29(五)為止 ，民眾只要上「東區媒婆報」 粉絲頁按讚並留下生日祝福及希望媒婆為大家前往採訪的台北東區及 信義區店家或景點，就有機會獲得限量藝術家製冰盒一個，限量20 0名，送完為止。