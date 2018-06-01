新北科學日　「糖奇科得」騎士出任務

為響應一年一度的「新北科學日」，今(1) 日教育局將把市府603大禮堂打造成大型「新北科學實驗室」， 由呂衛青副市長、蔣偉民副局長、 淡江大學研究發展處研發長王伯昌、 中正國中楊明源校長及現場近600名小小科學家一同進行「『糖』 奇『科』得」實驗，以本氏液及過錳酸鉀測試不同飲料的糖度， 並視訊同步轉播八大分區22校逾千位學生。

新北市政府呂衛青副市長表示， 科學教育向下扎根一直是新北市長期推動之政策， 今日與院校策略聯盟合作，將「趣味性科學活動」搭配「科學研究」 本質，規劃千人同步進行糖分測試的實驗， 同步透過雲端收集整理實驗數據， 要將化學實驗樂趣與研究種籽散播至新北市各國高中， 科學研究探究與實作其實這麼簡單！

實驗分為國中組的「本氏液含糖量測試」實驗及高中組的「 過錳酸鉀含糖量測試」實驗。其中，高中組進行部分樣品的前置處理 後，再以過錳酸鉀進行不同飲料糖度之分析， 透過實驗組與對照組的設計，帶學生了解甜味與糖分多寡的差異性， 活動結合了自然學科領域課程及貼近生活的專業化學實驗， 鼓勵學生要勇於探究與實作，驗證生活中常見的議題， 符應新課綱素養導向的學習。

新北科學日活動繼2015年「鈣世硬雄-水質硬度檢測」、 2016年「酸酸的捧油－油品好壞知多少」、2017「 手創光點」大型實驗之後，再度與淡江大學科學教育中心合作， 以生活中的議題出發， 讓學生探討生活中常常接觸的飲料及果汁之糖分含量，透過正確分析 、比對實驗反應結果與判斷數據，帶領依據實驗結果推論， 了解實驗數據對於科學研究之重要性， 活動教案也將提供本市教師教學使用。

新北市持續深耕科學教育，培育學生創意思考、 實作分析與問題解決能力，以STEAM（Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics）跨領域素養為基礎，以學生（ Student）、教師（Teacher）、環境（ Environment）、策略聯盟（Alliance）、 課程教材（Materials）向度出發。「 2018新北科學潮－即『科』啟動真『學』習」系列活動， 透過學生探究實作、教師社群運作、多元學習環境、館校策略聯盟、 跨域課程設計等，落實推動校園科普化， 同時也推廣本市倡導的實驗室安全十要：「安全著裝要完備」，「 緊急救護要預備」，「沖洗裝置要設備」，「斷電設施要防備」，「 滅火消防要準備」、「乾濕分離要學會」，「抽氣通風要充沛」、「 廢液管理要儲備」，「藥品管理要分類」及「安全規則要熟背」。