北北基創意太陽能車競賽   潔能護地球創能向前衝

新北市教育局今(1)日在本市萬里區萬里國小舉辦「 107年度創意太陽能車競賽－潔能護地球，創能向前衝」活動， 今年擴大邀請台北市、 基隆市和新北市共計公私立學校41校74隊參與。

教育局表示，面臨資源逐漸耗竭的21世紀， 再生資源的利用是目前相當重要的工作， 讓孩子透過太陽能車的製作，發揮創意、落實做中學， 也將能源教育、環境永續的概念深耕在生活教育中， 多元的環境教育學習管道、讓孩子從心動到行動、 愛護環境從日常做起。

本次活動分成行駛計時、推倒骨牌、負重行駛三個階段，基隆市武崙 國小施以謙小朋友表示， 創作過程中最享受的是和隊友合作及DIY動手做的樂趣， 將大小齒輪吻合組裝於輪子上， 並研究如何讓車輛減輕和齒輪比的更改， 歷經團隊討論及合作反覆測試，才能組裝出最佳性能的太陽能車。 此外， 多年來太陽能車競賽指導學生榮獲優異成績的新北市文化國小許鈴香 老師，今年準備蟬聯冠軍寶座，她指出「創意太陽能車」 競賽透過合作研究及創意激盪， 讓學生將課堂上學到的齒輪間的關係以及應用太陽能， 融入生活實踐中，培養學生珍惜能源愛護環境的正確知識及技能， 從孩童心中深深紮下共同落實節能減碳的基礎。

新北市為落實師生節能減碳創意行動，積極推動各項低碳政策， 如透過ESPC專案協助210所學校， 以節省下的電費汰換老舊燈具; 成立能源管理工作坊共同為學校用電習慣把脈。更辦理「 再生能源風力車」、「太陽能燜燒鍋」等多元競賽，讓學生認識、 利用再生能源，共同為地球盡一份心力，讓地球不再「碳」氣。