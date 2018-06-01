美FDA批准首款人工虹膜上市 有效改善患者視力和外觀

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）虹膜缺陷患者的福音！美國FDA宣布批准首款人工虹膜上市，未來可用於治療先天或後天虹膜損傷的成人、兒童患者身上，有效改善其的視力狀況和眼部美觀。

虹膜含有色素和肌肉，中心點有一圓型開口，成為瞳孔，瞳孔遇到不同的光線強弱會變大和縮小，以便控制進入眼內的光線。

導致虹膜損傷的原因分為先天性和後天疾病、意外造成。先天性虹膜缺損（aniridia）是一種罕見疾病，在美國約5萬到10萬人中就有1 名患者，患者沒有特定的種族或性別；無論是先天性或後天性的創傷意外、手術切除、虹膜黑色素瘤或白化症等患者都可藉由植入此款人工虹膜（CustomFlex Artificial Iris）來降低對亮光的敏感度、眩光情形和改善眼部美觀。

CustomFlex 人工虹膜是由極柔軟且可彎曲的醫療級矽膠製成，可為患者客製尺寸和顏色，手術方法也極為方便，醫師僅需切開一個切口，將人工虹膜植入切口下方，並將其展開和攤平固定，少部分情形才需要透過縫合固定。

近400位成人和幼童患者的臨床實驗中，約70%的患者表示有效降低了光的敏感度和眩光情形，除此之外，也改善了生活品質和眼部美觀。

不過此款人工虹膜不適用於嚴重慢性發炎、染德國麻疹造成的白內障、虹膜上有異常血管增生、視網膜血管受損和眼部感染的患者，以及孕婦。