〈時評〉姚文智在北市勝出的策略  

民進黨提名立委姚文智投入台北市長選舉，在三強鼎立的態勢下，若是棄保效應操作得宜，仍有最後勝出的機會；否則，姚文智的得票數至少要贏過現任台北市長柯文哲，以確保台灣主體性在首都能夠繼續獲得維持。



台北市的基本盤，一般而言，藍綠維持在六比四；上一次選舉時，因為綠營未提名，而是支持柯文哲，透過綠營四成的基本盤加持，加上獲得中間選民、淡藍選民的青睞，柯文哲成功入主市政府。



不過，若是三位候選人參選時，情勢完全改觀，不論是泛藍或泛綠陣營分裂，都可讓另一邊陣營輕鬆勝出。



民進黨在確定徵召姚文智參選後，多數人認為，從上次綠白合作的經驗，已形成綠營實質分裂，因此，對姚文智、柯文哲都會產生負面衝擊，評估最後會落得兩敗俱傷，將台北市長拱手讓給國民黨提名的丁守中。這是目前選舉局勢判斷，雖有可能發生，但機會並不高。



因為待選戰一旦開打後，泛綠基本盤將重新凝聚與回歸，支持姚文智；柯文哲在無法獲得泛綠群眾的奧援後，想要爭取更多選票時，唯一能找到的施力點就是泛藍選民，這點在民進黨決定推派自家人參選後，從柯文哲的發言已看出端倪。



柯文哲原本想要重新爭取民進黨信賴，為了兩岸一家親的言論而道歉，但民進黨不領情，對於兩岸一家親的說法，柯文哲後來又說，講過的話不會改變；此舉等於是在兩岸關係上，重新再尋求泛藍選民的背書。



另一方面，棄保效應只會發生在最後投票階段，尤其是兩個政治光譜相近的候選人之間，以柯文哲和姚文智來說，立場鮮明，反倒是柯文哲和丁守中的兩岸主張差異不大，所以柯文哲和丁守中出現棄保效應的情況比較容易發生。



若是柯文哲和丁守中彼此分瓜泛藍票源，姚文智勝出的機會將大幅提高，這也是綠營最評估台北市選情的重要依據之一。



此外，就算姚文智最後功敗垂成，但在民進黨推出自家人參選態勢下，至少可以穩住兩岸主張的基本盤，確保台灣主體性，而不是讓台北市長選舉結果一面倒，使得外界誤以為台北市民期待與中國進一步深入交往互動，成為中共日後統戰的切入點。

（作者李平華，資深媒體人）