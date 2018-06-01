北市信義區近3000戶兩度停電　101也受影響

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市信義區今(1)日下午傳出兩度大停電，台北101及新光三越等陸續停電，影響近三千戶。



綜合《蘋果》與中央社報導，今天下午2時30分和2時40分，因饋線跳脫，信義區分別停電4分鐘和2分鐘，迴路重新投入送電後就恢復正常。兩次跳電分別影響666戶和2134戶，目前皆已恢復正常。



台電指出，今日下午2時30分左右，台北市信義區線路開關故障，造成忠孝東路五段一帶約2800戶停電。台電立即搶修。

其中666戶於下午2點34分恢復供電、2點42分恢復剩餘2134戶用電，目前全數皆已正常供電；台北101與信義區新光三越維持供電，沒有影響到顧客。

台北101表示，台電供電不穩，購物中心部分區塊下午有跳電狀況，目前已恢復。新光三越信義新天地表示，約在下午2時40分時，A8以及A9兩館突然整棟跳電，停電約30秒時間才恢復電力。



松山工農總務處主任余耀銘說，下午確曾停電約10分鐘，剛好碰上學校正在進行畢業典禮，所幸未造成太大影響，倒是停電時有老師正在搭電梯而受困，校方緊急安撫，電力恢復後電梯也恢復運轉，受困狀況解除。

台電並說明，台北101與信義區新光三越維持供電，但受電壓驟降影響，導致用戶自有設備跳脫，目前已恢復正常，台電後續會強化線路檢修工作。