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科技部推AI運端平台 借力台哥大、華碩、廣達

將成為國內最大資料市集與AI學習模式市集，提供產學研界更即時、更便利的運算服務。

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/06/01 15:57

科技部攜手台灣大哥大、華碩、廣達共同打造全台第一個自研自製的AI雲端平台。（科技部）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）科技部今（1）日邀請台灣大哥大董事長蔡明忠、華碩董事長施崇棠及廣達董事長林百里，共同舉行AI雲端平台建置誓師儀式，共同宣示將於今年推出台灣第一個自研自製的AI雲端平台。

「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲存系統（簡稱AI雲端平台）建置案」是由科技部推動，國家實驗研究院高速網路與計算中心（國網中心）執行，將由上述國內具指標性的企業台灣大哥大、華碩、廣達合力建置。

科技部力推的「AI小國大戰略」五大策略中，建置AI雲端平台是其中最重要的一環，目的是建構國家級AI研發與雲端服務環境。未來的AI雲端平台將具備計算效能達7 PFLOPS、儲存容量達50 PB的整合主機，並透過整合一站式的入口，提供AI訓練推理、大資料分析，與資料儲存管理服務。

建置完成之AI主機除專用於AI計算，並有機會進入全球超級電腦500大排名之前30名。同時此案也是國內首度跨產業、跨集團之AI平台合作案，由國網中心負責設計監造；台灣大哥大負責機房建置及電信級資安維運；廣達負責AI運算及資料儲存平台；華碩負責雲端服務平台、雲端伺服器及AI應用整合。

本案預計在今年8月完成AI機房的基礎配置，9月完成計算主機硬體建置，10月完成軟體布建，12月完成系統測試。透過AI雲端平台的建置，除提供快速運算能力、大量儲存空間及安全的網路外，更將成為國內最大資料市集與AI學習模式市集，提供產學研界更即時、更便利的運算服務。
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