研究：活躍社交是維持記憶力之關鍵

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）不喜社交生活的人或許應試著改變心態了。俄亥俄州立大學（Ohio State University）的研究指出，群居老鼠的記憶力與腦部健康程度，都較相依為命的兩隻老鼠來得好，腦部構造類似的人類，也應適用於這項結論。

在實驗中，研究人員將老鼠分為兩群，一群成雙成對生活，另一群則以7隻為單位，過著3個月的群體生活，這種生活模式會激發出「較為複雜的互動模式」。這些老鼠平均年齡15至18個月，以齧齒類動物而言，屬於記憶力明顯衰退時期。

研究人員透過兩種實驗檢視老鼠的記憶力表現。

第一種實驗中，老鼠須認出玩具是否換了位置，通常腦部健康的老鼠會跟著新奇玩意移動。結果發現，「雙人組」完全不知玩具已移位，「群體組」則較能認知物體的移動狀況，會跟著移位的玩具跑，而忽視不動的玩具。

第二項「迷宮」記憶力測試中，老鼠被置於照明良好、有洞的圓桌上，有些洞通往逃生出口。天性驅使，老鼠會往暗處尋找逃生路線。結果發現，若重複進行測驗，「群體組」的逃生策略愈來愈熟練，但「雙人組」老鼠經過了多次練習後，卻未能縮短逃生的時間。研究人員指出，「群體組」似乎會記下逃生出口的位置，直接往該位置移動，就像年輕力壯的老鼠會出現的行為。

人類、鼠類，以及許多種動物都有一共同點，即便沒有出現失智症，司掌空間定位及記憶的腦部海馬迴（hippocampus）區塊，都會隨著年紀衰退。目前僅知運動與維繫社交網絡有助維持此區塊的運作。

進行兩項實驗後，「雙人組」的腦部組織出現發炎情況，顯示認知功能受損。「群體組」則較少發炎跡象，代表他們的腦部並不如「雙人組」那樣老化。

由此推論，隨著年齡增長，若要預防失智，只找個伴或許還不夠，多與人交際、擴大社交網路，對腦部健康可能更有助益。