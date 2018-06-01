接見美參議員蒲度　蔡總統：愈來愈多好友為台灣打氣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今(1）日接見美國聯邦參議員蒲度（David Perdue），她說台灣艱難的國際處境，受到國際注意；台灣、美國以及理念相近的國家應挺身而出，一起維護共享的民主價值。



繼美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）上週臨時新增訪台行程，表達對台灣的支持後。美國參議員蒲度（David Perdue）也臨時更改行程，在前往新加坡出席香格里拉會議前，訪問台灣。

蔡總統今天在總統府接見蒲度時提到，這段時間台灣的國際處境，受到國際輿論注意，「有愈來愈多的好朋友給我們加油打氣」。

左為美國參議員蒲度。中央社

她說，蒲度就職以來，一直堅定支持台灣參與「世界衛生組織」以及「國際刑警組織」，總統由衷感謝他與台灣人民站在一起，展現台美友好情誼。



蔡總統提到，台美共享的國際秩序面對傳統與非傳統的挑戰，台灣、美國以及理念相近的國家，應該挺身而出，一起維護共享的民主價值。



她說，台美對民主價值的堅持，反應在堅實的夥伴關係上，她感謝美國持續信守《台灣關係法》與「六項保證」。美國除了在去(2017)年宣布對台軍售，今年也核准美國國防廠商，對台灣潛艦國造案的行銷許可，這些都展現出美國捍衛區域和平，以及支持亞太區域夥伴的決心。



此外總統認為，更多的雙邊投資，可以創造更多的工作機會與商機，尤其蒲度來自農業大州喬治亞州，總統希望台灣農訪團明年能前往訪問，加深雙邊農業交流。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）（下圖左）上週(5月26日)來台並赴總統府晉見總統蔡英文，蔡總統也感謝賈德納力挺台灣的行動。