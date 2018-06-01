福隆國際沙雕藝術季 首創夜間沙雕投影音樂秀

2018福隆國際沙雕藝術季活動自4月21日開跑，開幕至今已累計超過12萬人次入場，主辦單位也因應即將來臨的暑假推出亮點福隆夜間沙雕展活動「星光奇航」，自6月1日起至7月15日止，為期45天的展期，每天晚上7點到9點，結合光雕投影及光環境造景，讓夜晚的福隆海灘也很美麗！

夜晚的福隆真的很美!2018福隆沙雕藝術季，今年的創舉就是夜間沙雕，傳統觀念可能以為太陽下山後沙雕就沒有看頭，福隆沙雕顛覆您的想像!主辦單位耗資百萬打造光雕投影秀，在高達10公尺的主雕「顛倒」以光雕投影方式，融合周圍國際沙雕作品光影耀動，搭配磅礡音樂節奏，兩者完美融合，是視覺和聽覺的震撼！

而在整個沙雕展區也有不同主題呈現，從彩虹橋開始進入的「夢幻之路」，點綴兩旁的藍白燈飾，從福容福隆延伸至沙雕展區，彷彿踏上一條前往夢境的神祕通道；而進入主題區後的「海島歷險記」，與本次沙雕季主題「金沙奇航愛與勇氣的冒險之旅」相呼應，結合多變的LED投射燈，不定時的色彩變化，讓民眾彷彿在夜間航行冒險，穿越一座座的沙雕島嶼來到主雕「顛倒」，一探沙雕奇觀。

2018福隆沙雕展打造出超過76座沙雕作品，邀請共13國28位國內外沙雕好手齊聚福隆，如美國、加拿大、荷蘭、印度、俄羅斯、葡萄牙、比利時、義大利、多哥、中國、台灣、日本及韓國等沙雕師展現精湛的雕工，要在福隆呈現出最美的作品！本屆福隆沙雕季主題融入交通部觀光局「海灣旅遊年」意象，打造出台灣特色島嶼，讓走入沙雕展的民眾，就像是開啟一場刺激的航海冒險之旅！

今年度主雕更要顛覆遊客的視覺感官，以「顛倒」為題的主沙雕，高度達10公尺，並投入超過10名沙雕師耗時將進15天雕塑，作品以透過鏡像方式呈現，鏡中城市上下對稱顛倒，宛如電影顛倒世界，挑戰沙雕師創作工法！在七月閉幕月也將打造「地下沙雕」，首度推出往下看的沙雕，突破以往沙雕向上觀賞的視角，今年沙雕不管正著看、倒著看、向上看、向下看，白天看，晚上看，怎麼看都好看！沙雕期間只要福容福隆的住客，都可以免費進場；遊客也只要花一百元門票，就可以從白天沙雕看到晚上光雕，想體驗沙雕之美，來福隆就對了!