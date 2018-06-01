喚醒飲食的記憶 「好好吃：臺灣飲食文化特展」登場

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）俗話說「民以食為天」，但你是否想過，飲食可不只是填飽肚子這麼簡單的事！「好好吃：臺灣飲食文化特展」，藉由微妙維肖的奇石菜餚與栩栩如生的微型藝術模型，喚醒觀眾飲食的文化記憶，認識臺灣不同時代、族群的飲食特色，並重新思索如何以飲食行動人與環境的關係。

「好好吃：臺灣飲食文化特展」是由國立自然科學博物館策劃、首展，臺南的國立臺灣歷史博物館改編、製作，即日起移師到臺北與觀眾共饗。

值得一提的是，展覽中將奇石藝術融入常民飲食主題，展出了收藏家徐俊義多年蒐藏、以奇石製作的各式佳餚美食，讓觀眾眼見表現膠質飽滿的肉類、彈性剔透的海鮮等奇石藝術，就彷彿能感受鼻端、舌尖湧上的香氣與口味，進而與生活記憶連結。

展覽中也運用了林靜宜、王佳蕙等微型藝術家製作的微型藝術，把常民生活中常見的幾個飲食場景，栩栩如生地搬進小小的展示木箱中，以精巧、擬真的精緻微型藝術，喚起觀眾飲食的生命記憶。

收藏家徐俊義多年蒐藏、以奇石製作的各式佳餚美食。（文化部提供）

文化部表示，飲食堪稱常民生活中最重要也最不可或缺的一環，但凡吃什麼、怎麼吃、用什麼吃、跟誰一起吃，在在都飽受族群與文化脈絡的影響。希望透過特展，能夠擴展觀眾對於飲食的想像，從食物的取得、交換、烹調以及食用等不同飲食階段，認識各時代、族群的飲食策略，也看見這些飲食行動中蘊含的生活智慧。

同時，透過與科博館的展覽專業合作，將文化的、常民記憶的認識，回歸落實到對於環境、土地的關切，重新反思飲食活動中人與環境的和諧互動，讓飲食文化發展更能長遠永續。

「好好吃：臺灣飲食文化特展」即日起至107年12月10日於行政院新莊聯合辦公大樓南棟一樓文化部藝廊展出，開放時間為週一至週五上午9：00至下午5：00。