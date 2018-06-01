飛越浮圳金色稻浪 2018台東熱氣球月底啟程

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）萬眾矚目，2018「台灣國際熱氣球嘉年華」即將在6月30日到8月13日正式展開，台東縣政府特於今（1）日清晨6點在台東池上浮圳舉辦「飛越金色稻浪」全國記者會，為活動揭開序幕。

台灣國際熱氣球嘉年華今年邁入第8年，過去7年來計有460萬人次觀光客湧入，不僅帶動在地經濟發展，儼然成為台東的一大特色，更獲選全球12大熱氣球驚豔城市，想要體驗熱氣球，一年365天只要天候允許，隨時可預約飛上天際，從空中體會台東的美，成功將節慶型觀光活動轉為地方特色產業。

邁入第8年的熱氣球活動，今年主辦單位又再次挑戰了不可能，打破紀錄，邀請歷屆最多顆造型球，可愛逗趣的造型球高達39顆，在台東鹿野高台齊聚一堂各展英姿，其中特別邀請在世界各地廣受大家喜愛的明星造型球，有最受小朋友歡迎的小小兵、天外奇蹟「UP」球等。

今年主辦單位又再次挑戰了不可能，打破紀錄，邀請歷屆最多顆造型球，可愛逗趣的造型球高達39顆，其中特別邀請在世界各地廣受大家喜愛的明星造型球。（台東縣政府提供）

此外，今年也將舉辦8場光雕音樂會，為歷屆最多，將首次以【世界八美圖書館之首】的台東大學校本部圖資館為景，來一場文青與浪漫結合的熱氣球光雕音樂會。而池上大坡池也將首度加入水舞元素，讓熱氣球與水共舞的曼妙舞姿，譜出一段唯美的光雕音樂晚宴。

繼2013年於志航基地首演光雕音樂會造成熱烈回響後，今年將再度結合空軍基地開放日，讓大家能捕捉到壯志雲霄的國軍現役戰機首次與光彩炫麗的熱氣球相互輝映的畫面。

為迎接狗年的到來，特別邀請了全球首次亮相的英國鬥牛犬與大家共享歡樂；台灣觀光大使「喔熊」及全聯「福利熊」雙熊也將在現場與大家見面。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿強調，今年的熱氣球嘉年華將是「戰機、水舞、曙光、光雕、音樂」，熱氣球飛高高，陪遊客一起fun暑假。

熱氣球光雕音樂會場次

(1) 6/30(六) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (開幕)

(2) 7/07(六) 04：30 成功鎮 三仙台 (日出光雕)

(3) 7/14(六) 19：00 台東市 志航基地

(4) 7/21(六) 19：00 池上鄉 池上大坡池

(5) 7/28(六) 19：00 台東市 台東大學校本部圖資館

(6) 8/04(六) 04：30 太麻里鄉 太麻里曙光園區 (日出光雕)

(7) 8/11(六) 19：00 卑南鄉 知本溫泉

(8) 8/13(一) 19：:00 鹿野鄉 鹿野高台 (閉幕)