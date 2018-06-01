貿易戰愈演愈烈　美宣布對歐盟等國課徵鋼鋁關稅

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）貿易大戰正式延燒至歐洲！歐盟、加拿大，及墨西哥享有的關稅豁免期於5月31日截止，美國宣布6月1日起針對這些地區的鋼、鋁製品實施高額進口關稅。相關國家對此嚴詞譴責，揚言報復。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）週四在一場電話簡報中宣布此一措施，將對鋼、鋁製品分別課徵25%及10%的關稅。羅斯坦言，由於美國與加拿大及墨西哥就北美自由貿易協定（NAFTA）談判一事陷入僵局，與歐洲貿易的協商也未取得更多進展，因此決定按3月川普公布的計畫實施關稅制裁。

消息一出，引發各國強烈抨擊。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱此舉違反國際貿易法、大錯特錯，「經濟民族主義會導致戰爭，這正是1930年代世界大戰的肇因。」歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）表示，無法容忍任何國家就全球貿易議題採取單方面措施，強調歐盟國家將採取相應的反制行動。加拿大與墨西哥也作出譴責，宣布將以同樣嚴厲的關稅予以回應。

目前歐洲已準備對美國價值160億美元之商品課徵關稅，品項涵蓋鋼、橙汁、機車及紅酒。墨西哥亦將對美國豬肉、蘋果、葡萄、起司、扁鋼等商品施以力道相當的報復性關稅。

歐盟表示會將此事提交WTO仲裁，這是自中國、印度之後，歐洲28國跟進啟動貿易爭端裁決機制。裁決流程恐費時數月、甚至數年之久。