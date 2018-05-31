威尼斯建築雙年展臺灣館 向國際傳遞共享的價值

（台灣英文新聞 /藝文組 綜合報導）「黃聲遠的建築不是漂亮的建築，而是讓生活更美好的建築。」文化部楊子葆次長於威尼斯時間5月24日下午5時，假普里奇歐尼宮主持2018威尼斯國際建築雙年展臺灣館開幕活動，一開場即闡明參展團隊黃聲遠建築師與田中央工作群的建築夢想，是強調向居民學習，以共享價值的公共生活作為實踐建築的方向，讓人從內心去感受幸福，讓生活變得更好。同時，楊次長也邀請來自全球的參觀者「Open your mind」，來感受臺灣的幸福力量。

本次臺灣館試圖傳遞給觀眾「自由」、「空間」的建築理念，田中央在地深根、自由自在的生活方式，正足以呼應本屆大會主題「Freespace」精神之所在。黃聲遠近年來受邀到日本和歐洲展出，受到國際建築界的肯定，臺灣館開幕晚會出席貴賓包括許多國家館策展人、國際建築領域專家學者，如世界重量級芬蘭建築師、評論家Juhani Pallasmaa，日本建築史及建築師藤森照信（現為江戶博物館館長），2002年普立茲克建築獎得主的澳洲建築師Glenn Murcutt，2017年普立茲克建築獎得主加泰隆尼亞館策展團隊RCR，法國波爾多建築中心創辦人Francine Fort，土耳其畢爾肯大學建築系系主任Meltem Gürel，日本東京建築間畫廊代表筏久美子，本屆普立茲克建築獎評審委員之一的義大利建築師Benedetta Tagliabue，以及來自臺灣的學者曾成德、吳光庭、黃俊銘及吳靜吉與臺灣館重要贊助者，開幕會場貴賓雲集，對本次臺灣館讚譽有加。

駐義大利代表處侯清山代表也在開幕致詞時表示：「雖然臺灣是個小國家，卻有很大的開放性，文化生活非常豐沛，這也同時是今年臺灣館給人的感覺。」策展人王俊雄則談到：「黃聲遠將追求空間上的自由深刻地表現出來，如同本次展出的方式是適地而做，尊重臺灣館所在的普里奇歐尼宮的空間特質，來展現臺灣的文化，當然也希望大家能放鬆地來欣賞。」黃聲遠笑說「很想回去和孩子們一起游泳，也很想念我的妻子。」同時也鼓勵大家到其他國家館參觀，體驗各種型態的自由。

擔任本次臺灣館策展顧問的芬蘭建築師Juhani Pallasmaa認為，近年世界建築領域已從歐美潮流轉移到對南美、非洲和亞洲的關注，這些地區的資源有限，但還是很努力地透過建築來創造新的環境，帶來新的精神與希望，他尤其對田中央所共同凝聚的能量與活力感到驚嘆。日本知名建築師藤森照信則提到:「黃聲遠建築師的特質在於他的建築技術是講求科學性的，但又很喜歡手作建築，和在地居民討論，這種交相矛盾的概念，卻能夠被黃聲遠很好的運用而獲得更好成果，這樣的建築師在全世界非常少見。」2002年普立茲克建築獎得主澳洲建築師Glenn Murcutt致詞時勉勵田中央：「要維持這種美好奉獻的初衷，待在臺灣，為心中的理想建築繼續努力。」

國立臺灣美術館主辦2018威尼斯建築雙年展臺灣館，「活在宜蘭：連結山海水土」展出黃聲遠建築師與田中央在宜蘭蹲點20餘年的建築歷程，以自由的概念營造出田中央對於建築理念的共同意識，透過對地方公眾場域的關懷與改善，讓人的生活環境過得更好，更有幸福感。臺灣館策展團隊與黃聲遠、田中央此次發揮高度的團隊合作精神，默契十足，於臺灣館舉辦3場國際論壇並參與十餘場其他國家館的交流座談活動，與各個國家館一起分享臺灣建築經驗，用臺灣的幸福力量與全世界交朋友。

展覽即日起至11月25日於義大利普里奇歐尼宮展出，邀請臺灣民眾踴躍關注。展覽與活動詳情請參照國美館官網www.ntmofa.gov.tw。