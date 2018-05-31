警助失智老先生與妻團圓　發現竟是年羹堯後人

年姓老爺爺與妻子團聚後，破涕為笑，開心與員警合影。 照片由臺中市政府警察局第二分局提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣溫持續飆升，年邁體弱的長者，外出時尤其要特別當心。上週六5月26日早上8時許，一名75歲的王姓老奶奶，焦急地走進臺中市政府警察局第二分局、永興派出所內報案，她說早上自己和年姓丈夫正準備出門買菜時，才把家門鎖好，沒想到一回頭丈夫就不見了。

由於年姓老爺爺已逾80歲，患有失智症且領有重度身心障礙手冊，讓王奶奶非常擔心丈夫安危，希望警方能幫忙尋找。

老爺爺可能是心繫老奶奶，竟然急得流下眼淚，頻頻以袖子拭淚。員警陳建彬急忙安慰他。照片由臺中市政府警察局第二分局提供

警方立刻將爺爺的年紀、特徵、照片等通報線上各警網全力協尋，經過一個多小時，就在距離住家不遠的綠園道上終於找到老爺爺。這對心急如焚的老夫妻於互相尋找的過程中，竟屢屢「擦身而過」，所幸年爺爺並未走遠，終於讓情牽超過一甲子的老夫妻平安團聚！

經警方瞭解，原來年姓爺爺早上拖著菜籃車準備和妻子去菜市場買菜，可能一時忘了是要和妻子一起出門，一聲不響地獨自走去吃早餐，直到回家時才發現奶奶不在家。他把菜籃車放家裡，又再度出門尋找，找累了就在綠園道坐著休息，正好遇上在尋找他的員警。

爺爺不斷說著：「我有回家換鞋子，可是老婆不在家！」在對答的過程中，員警發現年爺爺雖有重聽情形，卻能清楚地表達很想念老伴，想儘快和老奶奶見面，可能是心繫老奶奶，竟然急得流下眼淚，頻頻以袖子拭淚(上圖)，警員陳建彬趕緊上前安撫爺爺，並表示很快就能與奶奶見面了！

在所內王奶奶見到丈夫後，終於放下心中大石；因為一早高溫就持續攀升，如果不是警方積極協尋，年爺爺老邁的身軀恐不敵高溫30幾度的折騰。

王奶奶在派出所與年爺爺團聚，與孫輩員警閒聊時開心的提到，年老爺爺可是清朝輔佐雍正皇帝大將「年羹堯」的後人呢！警方見老夫妻二人緊緊牽著彼此的手一起回家，畫面讓人動容，覺得身在公門好修行，助人最樂！

警員陳建彬找到老爺爺後，不停安撫他。照片由臺中市政府警察局第二分局提供