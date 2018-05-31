106學年度新北市中小學科展頒獎典禮

新北市106學年度中小學科展頒獎典禮於今(31)日在新北市政府603大禮堂由教育局副局長蔣偉民親自表揚。今年51件特優作品除現場展示外，也將代表新北市於7月23日至臺中市參加全國科展!

教育局副局長蔣偉民表示，新北市自105年起啟動科展賽前培訓機制，每年辦理2場「科展指導教師增能研習」，由科展指導專家現場指導，帶領師生探究科學原理及分組實作。今年也特地安排針對51件特優作品個別進行「國展作品分科指導」，期待能為新北市在第58屆全國科展爭取最高榮譽!

106學年度競爭激烈，176校共538件作品參賽，306件作品進入複賽，最終共239件作品獲獎(特優獎51件、優等獎69件、甲等獎80件及甲等獎39件)，其中51件特優作品，分別為高中組19件、國中組19件、國小組13件。另表揚10位「資深優良指導教師獎」、12校「科學展覽傑出表現獎」、29校「推動科學教育有功獎」及3件「科展LOGO獲獎作品」，正式LOGO以燈泡為造型，是由格致高中蔡依庭同學設計，作品從30件投稿作品中脫穎而出。得獎作品名單已公告於「新北市中小學科學展覽資源網」(網址http://science.ntpc.edu.tw)。

今年共10位教師獲頒「資深優良指導教師獎」，其中，及人國小張政義老師指導獲獎年資33年；二重國中的鍾兆晉校長，對喜歡的事情沒有喊累的道理，指導獲獎年資共20年，可見校長對科展的熱愛！

板橋高中共12件作品參賽，6件作品進入複賽，其中3件作品獲頒特優，為本屆各校單組獲頒特優獎件數最多學校；永和國中共有12件作品參賽，計9件作品進入複賽，為本屆各校單組參展件數及入選複賽件數雙冠王。

本次作品皆展現學生創意與巧思，板橋國小的「DIY『全自動』羽球發球機」，學生自行研發簡易又便宜的自動羽球發球機。中山國中的「Wifi對種子萌發與生長的影響」，藉由Wifi電磁波照射有無來觀察北蔥生長。新北高中的「智慧生活從『LINE』開始雲端居家管理『機器人』」，不論在哪都能掌握居家環境。科展作品皆出自學生觀察生活中的議題，並研究解決，呼應新課綱「探索」及「實作」的精神。