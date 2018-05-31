中華電信資安艦隊再出擊！「HiNet新世代防火牆」上市

有感於全球資安威脅遽增，中華電信資安艦隊搭載更先進的裝備挺身出擊，於今（31）日舉辦「HiNet新世代防火牆」上市記者會，由中華電信、中華資安國際及Palo Alto Networks三強聯手推出的「HiNet新世代防火牆」服務建置於中華電信網路機房端，由中華資安國際負責資安威脅的即時攔阻及系統平台的建置，並由Palo Alto Network提供電信等級的資安防護管理設備及後勤支援，幫助HiNet企業上網客戶於網路端直接阻斷駭客入侵，阻絕威脅於境外，成為亞洲地區率先提供服務的電信業者。

中華電信數據分公司副總經理鄭鳴岡表示「台灣是資安的重災區，單靠企業內部的防護已不足以應付多變且複雜的網路攻擊，需將防線往前推至ISP端，由ISP於網路骨幹端攔截攻擊，阻絕威脅於境外，並與企業內部資安構成縱深防禦，透過多層次的防禦架構才能有效阻擋駭客攻擊，就像濾心一樣，經由多道的淨水措施才能提供乾淨健康的飲水。」

中華資安國際股份有限公司總經理洪進福指出：「我們發現台灣主要面臨五大類的資安威脅包含：「勒索軟體威脅」、「DDoS攻擊」、「IoT物聯網裝置受駭」、「組織型駭客APT攻擊」、「駭客入侵竊取個資」，這些攻擊的共同特性是他們都透過網路來進行攻擊，這也是我們推出「HiNet新世代防火牆」的主要原因」

「HiNet新世代防火牆」採用Palo Alto次世代資安防護系統(NGFW)與中華資安國際的SDN網路防禦架構結合，協助HiNet客戶在ISP網路端直接阻斷駭客入侵攻擊、阻擋惡意連線，並可依客戶的個別需求設定員工禁止瀏覽「不良內容網站」、「降低生產力」、「影音播放」等不同類別網站，協助上網客戶阻絕複雜的網路攻擊，並與企業內部資安防禦架構結合，構築多層次的資安防禦能力，提升網路頻寬效益，並定期寄送安全防護月報、提供全面的資安威脅預警情報，協助客戶強化資安防禦能力。

「HiNet新世代防火牆」是中華電信資安艦隊的新成員，讓一般企業客戶以月租方式，就能享有先進的企業防火牆所具備的資安防護功效，同時由中華資安國際的資安專家負責管理，企業不需要自己養資安人力，專注於本業經營。。

中華電信秉持「數位經濟的發動機，創新產業的領航員」，這次三強聯手合作推出上網資安新服務，展現中華電信全力發展資安業務，打造安全可信任的資通訊環境的決心，提供客戶優質且安全的上網環境。