國際調查報告　全球12億兒童活在威脅環境中

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)你知道全球有多少兒童沒有美好的童年嗎?還有多少是失學、吃不飽、小小年紀就要去當童工嗎?國外一家非政府組織進行全球調查發現,每兩名兒童就有一名活得不快樂。

法新社報導,英國非政府組織救助兒童會(Save the Children),本(5)月30日公布新研究報告顯示,全球有逾12億兒童身受戰亂衝突、貧窮問題和對女童的性別歧視,三大主因的威脅。

在國際兒童節前夕,救助兒童會在官網發表《The Many Faces of Exclusion》報告書,針對全球175個國家從健康不佳、營養不良、失學、童工、童婚、過早懷孕和極端暴力等7個因素,進行評分,再依序列出全球童年最受威脅、及最不受威脅的國家排名。

在175個國家當中,非洲尼日是最不適合兒童居住的國家。前10名最適宜兒童居住國依序為,並列第1名的新加坡與斯洛維尼亞,第3名的挪威和瑞典,第5名的芬蘭,第6名的愛爾蘭與荷蘭,第8名的冰島、義大利和南韓。

另人意外的是,美國與俄羅斯分別排在第36與37名,而中國則排在第40名,也就是在所有西歐國家之後。

總計超過10億兒童生活在貧困國家,有2.4億兒童生活在戰亂國度。救助兒童會指出,有逾5.75億的女孩,生活在嚴重性別歧視的國家。非政府組織發現,世界上約有1.53億兒童,生活在這三項威脅同時存在的20個國家,如阿富汗、葉門、非洲的索馬利亞與南蘇丹。

救助兒童會補充,根據「終止童年指數」顯示,雖然2017年有95個國家的情況已有所改善,但是仍有約40個國家還在惡化。

救助兒童會的行政總裁赫勒•托寧•施密特(Helle Thorning-Schmidt)表示,儘管世界許多地區,包括西非和中非取得進展,但是速度仍不夠快。此外,不少國家的貧富差距不斷擴大,情況亦令人擔憂。

她接著說,早婚、童工和營養不良,只是部分令他們人生驟變,失去童年的原因。如果不盡快行動,我們便永遠不能實現各國在2015年,於聯合國所作出的承諾,也就是確保在2030年每名兒童都能存活、學習和受到保護。政府有能力亦必須採取更多措施,讓每個孩子的生命,盡可能有美好的開始。

NEW REPORT: More than half of all children globally – over 1.2 billion – are threatened by conflict, widespread poverty or discrimination against girls. Read our report: https://t.co/IPHP3yEYIf #EndofChildhood pic.twitter.com/9IOMKKzQso